Llamazares y el impuesto de sucesiones

Los ciudadanos honrados, cívicos y educados (a los que usted llama gente) que el sábado se manifestaron en Oviedo para protestar contra un impuesto abusivo y confiscatorio (impuesto de sucesiones y donaciones) lo menos que esperaban de un político que vive (y muy bien) de nuestros impuestos es que le provocaran pena y los insultara llamándolos insolidarios.



Ciudadanos que ven, con inmensa rabia, cómo el sudor de sus padres y abuelos va a casa ajena, y sienten en sus carnes, impotentes, cómo los políticos que están para administrar bien nuestro dinero no sólo lo hacen fatal, sino que nos califican como usted lo ha hecho.



Le recuerdo que en otras autonomías los impuestos de sucesiones son mínimos y tienen sanidad, educación y todos los servicios que usted tan demagógicamente reclama. No será que tienen políticos que se esfuerzan en administrar bien el dinero de los contribuyentes y valoran el esfuerzo de los que lucharon y se esforzaron por levantar con su trabajo honrado su región.



Le aseguro que sus hijos y nietos vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, hasta dejarnos la piel, para que su sudor no haya sido en vano. Así que menos mentir, más respeto y, por favor, un poco de silencio, ya que otra cosa no esperamos de usted. Los ciudadanos que tanta pena le damos, señor Llamazares, gracias a Dios tenemos buena memoria y recordaremos sus palabras cuando tengamos que depositar nuestro voto.



Gracias a LA NUEVA ESPAÑA por recoger e informar en sus páginas sobre nuestras peticiones. Y la TPA, que tanto dinero cuesta a los asturianos, podría hacer un esfuerzo por estar al servicio de todos y no de unos pocos.