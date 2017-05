Pando, sinónimo de superación y no desprecio

Hace unas semanas, en un conocido programa de radio, se hablaba de cómo el lenguaje ha ido evolucionando: cretinismo, subnormalidad, retraso, discapacidad y diversidad funcional son palabras que han ido sustituyendo a sus predecesoras, siempre en pro de un lenguaje inclusivo y de superar estigmas. En Llangréu, sin embargo, la realidad es otra: se suele decir "¡Pareces de Pando!".



Aunque, a priori, uno pueda llegar a pensar que esas palabras no ofenden a las personas con diversidad funcional -a fin de cuentas no van dirigidas hacia ese colectivo-, es aquí donde reside la particularidad de nuestra manera de expresarnos: hemos sabido ir a la contra. Todos hemos escuchado (o dicho) "cretino", "subnormal" y "retrasado" a modo de insulto, fenómeno que no tuvo continuidad con términos más actuales. Es lógico: una sociedad cada día más moderna debe tender a visibilizar y proteger a un colectivo que ya ha sufrido bastante.



Sin embargo, nosotros hemos ido un paso más allá utilizando a este colectivo como insulto y haciendo gala de un grado de intolerancia e ignorancia preocupantes.



¿Qué sucede en Pando? ¿Quién está allí? ¿Qué hacen? El CAI de Pando es un Centro de Atención a la Integración -que atesora un gran número de reconocimientos- en el que auxiliares, educadoras y monitoras trabajan con usuarios con diversidad funcional.



Allí encuentran un espacio seguro de socialización, un lugar en el que poner en práctica su creatividad o trabajar aspectos como la motricidad y la vida práctica, un espacio en el que, a fin de cuentas, pueden ser tal y como son sin temor a la marginación, los insultos y las malas formas.



Por esas razones y muchas otras la frase "Pareces de Pando" es tan grave, porque la inclusión debe trascender el perímetro del centro y porque parecer de Pando debería ser sinónimo de superación, esfuerzo y lucha. Valores que, normalmente, distan millas de las bocas que pronuncian esa frase.