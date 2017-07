La secretaria de COAG desconoce el problema del pasto

El problema de los pastos no es que "pase una vaca" ni dos, el problema es que son muchas más y hay ganaderos que no las retiran en toda la temporada de pastos. No todos; por suerte, la mayoría de ellos respetan las propiedades y usos tradicionales de nuestros montes.

Cuando esto sucede, los propietarios, en buena vecindad, envían escritos a alcaldes de barrio y ayuntamientos limítrofes para que retiren el ganado, sin mucho éxito casi siempre. Es cierto que es inevitable que pase el ganado, pero también es cierto que una sanción llega después de requerir su retirada en varias ocasiones y tras permanecer días, semanas e incluso meses en monte ajeno, nunca por pasar una o dos veces. De lo que se trata es de cumplir unas normas y respetar unas propiedades, como se hizo siempre, no de hacer caja.

Asegura la secretaria general de COAG que "el paso del ganado no supone ningún perjuicio ni para el monte ni para quienes lo aprovechan". Falso, sí supone perjuicio, porque ese pasto tiene propietarios, pueblos y ganaderos que lo necesitan y que viven de ello. Imagínese el perjuicio, "quebranto económico" como usted dice, que supone que ganado ajeno les coma el pasto. ¿A usted qué le parecería que ganado ajeno paste en sus fincas particulares? ¿Acaso fomenta usted el fenómeno "okupa"?

Y no con unas líneas divisorias imaginarias, como usted dice. Sin ir más lejos, Tolinas subasta sus pastos y no creemos que subaste algo imaginario, sino perfectamente delimitado. La propiedad del monte supone que se puede subastar el pasto o bien ser aprovechado por sus ganaderos, dos formas de gestión perfectamente válidas.

Resulta curioso oír a una secretaria general de un sindicato agrario defender el pasto libre, yendo en contra de los usos tradicionales y costumbres del campo asturiano, que siempre respetaron las propiedades de los pueblos y la retirada del ganado cuando pasaba al pasto que no le pertenecía, como siguen haciendo la mayoría de los ganaderos.

Mal defendemos así el campo y al ganadero.