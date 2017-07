Trabajar para el Principado sin cobrar

¿Es así como se trabaja ahora para la Administración del Principado?

Mi pregunta surge por una situación vivida por mí y muchas personas más ante una actuación en la zona de Luarca (Valdés) que está llevando a cabo la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

El Principado, en el BOPA 81 de 7 de abril de 2017, aprueba la concentración parcelaria en una amplia zona.

Con fecha 31 de mayo, en los tablones de anuncios que hay en los pueblos implicados en la concentración aparece un aviso de que se va a proceder en determinados días y determinados horarios a la fase de "investigación de la propiedad" y se indica lo que es necesario aportar: fotocopia del DNI del propietario o propietarios, documentación acreditativa de la propiedad con fotocopia.

Sin tener en cuenta la desconsideración que los encargados de realizar este trabajo han tenido hacia las personas por la forma de hacernos acudir sin fecha ni hora. Llegar allí, ponerte a la cola y tener que volver otro día, pero lo realmente llamativo (y por eso la pregunta del encabezamiento) es que se nos pide a los propietarios (y no por favor) que rellenemos unos impresos para luego entregárselos, donde figuran los números de polígonos y parcelas que tienen asignadas las propiedades, pero no los mismos números que aparecen en el catastro o escrituras, sino los que figuran en unos planos zonales en los cuales están las fincas afectadas por la concentración y que no coinciden con los oficiales. Es decir, piden que cada propietario haga el volcado de los datos oficiales de sus propiedades, pero con los números que ellos han asignado en sus mapas.

Precisamente de ese suceso se desprende mi pregunta, ¿para que unos cobren por un trabajo otros tienen que hacerles parte de él?