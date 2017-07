La importante labor de los funcionarios

Los ciudadanos no dan importancia, salvo alguna excepción, al trabajo que realiza el personal de la Administración. Normalmente no se tiene en cuenta en el desarrollo de las actividades diarias de los vecinos de los distintos municipios.

En lo que se refiere al concejo de Grandas de Salime, ha tenido lugar en los últimos días la celebración de dos eventos que, aunque parezcan irrelevantes, son muy importantes para los vecinos de Grandas de Salime y sus visitantes. Me refiero al concierto de la Escuela Municipal de Música con área tradicional, celebrado el 26 de junio, y al III Encuentro de mayores de los concejos del Occidente, dentro del programa "Rompiendo distancias", celebrado el 27 de junio.

En cuanto al concierto, decir que reunió en la colegiata El Salvador de Grandas de Salime a 82 personas (me molesté en contarlas porque a mí siempre me gusta hablar con datos exhaustivos y no con verdades a medias, que son la peor de las mentiras). Es de agradecer el esfuerzo y colaboración de los profesores y alumnos y del personal y alumnado del Conservatorio de Luarca, de los trabajadores municipales, pues todos ellos hacen posible cada año que al final de curso se celebre este concierto. Me consta que el esfuerzo del Ayuntamiento para el mantenimiento de esta Escuela es encomiable.

Respecto al III Encuentro de personas mayores, qué decir de su importancia, sobre todo tratándose de eventos y actividades que redundan en beneficio y bienestar de nuestros mayores. Merece un reconocimiento especial la técnico del programa "Rompiendo distancias" del Alto Navia, encargada de su organización, María Ángeles Álvarez Fernández, que, ayudada por algunos compañeros, consiguió que la jornada celebrada en Grandas de Salime fuera un éxito rotundo.

Sé que alguna gente pensará: "Bueno, es su deber como trabajador". Por supuesto, pero en los municipios pequeños los trabajadores realizan tareas de forma desinteresada, colaborando para que muchas actividades salgan adelante. Es de justicia agradecérselo.