De Zurbeyera a Siejo

Probablemente, si llegan a consolidarse las consecuencias que parecen derivarse del tan controvertido cambio climático, habrá de tomar en consideración la posibilidad de modificar el texto del conocido refrán que hace alusión al "cuarenta de mayo" como fecha recomendada para aligerarse de indumentaria, pues lo cierto es que este año los últimos días de junio y primeros del verano fueron en estas latitudes más propios del otoño, por lluviosos a veces, y frescos, nublados y escasos de luz siempre, que de los días grandes y soleados que, por lo general, parece pueden esperarse en esta época, la central del año.

Pero, con independencia del tiempo meteorológico, debemos dar cuenta de la falta de varios vecinos. Y así, el día 21 fallecía Herminio Cueto Campal, a los 81 años. Natural de Lieres (Siero), Herminio había sido minero en Solvay y estaba casado con Honorina Montes Miguel, de La Bonera (Santuyano) Bimenes. El matrimonio, que vivía en Zurbeyera, Castañera (Nava), en una casa que había pertenecido en tiempos a la familia de Aquilino Alonso, tuvo dos hijas: Araceli, ya fallecida, y Olvido, viuda de Juan Manuel Lafuente.

El domingo 25 nos dejaba Primitivo Alegre Fernández, "Tivo La Teyera", en su casa de La Teyera, o Llames Bajo, nº 6 (Nava). Tivo, que contaba 88 años, era natural de Secadiella, Lieres (Siero), y había sido minero, primero en Lláscares y después en Solvay. Era viudo de Maruja Montes (de nombre oficial María Ceferina), de La Teyera, con la que tuvo dos hijas; Julia y María Esther, y hay que decir que en aquella casa el matrimonio mantuvo un establecimiento hostelero con el mismo nombre, que estuvo abierto durante 22 años y gozó de justa fama y prestigio. Según nos informa Julia, que ayudó a sus padres en el bar, el edificio lo había levantado su abuelo materno, y la razón del topónimo obedece a que allí se habían fabricado tejas hace tiempo. Y el miércoles 28 finaba en Carancos José Manuel Mayor García. Contaba 71 años, y era hijo de Suceso García, de El Cuetu (Tresali), y de Ángel Mayor, de La Bilortera (Tresali).

Me toca ahora comentar, y lamentar, la falta de un compañero. El domingo 25 fallecía en Gijón Cecilio Fernández Testón, cronista oficial de ambas Peñamelleras. Y me resulta inevitable, en esta circunstancia, recordar las figuras de compañeros que tuve la fortuna de conocer, y tratar, y que nos han dejado en estos últimos años, como la de Joaquín Manzanares, cronista oficial de Asturias, y seguir con la de Luis Iglesias, que lo era de Salas; Marino Busto, de Carreño; Modesto González Cobas, de Valdés; Ignacio Gracia Noriega, de Llanes, Justo Ureña, de Avilés... así como la de Celso Diego, de Cangas de Onís, al que no tuve la oportunidad de conocer.

Ahora se ha marchado Cecilio. Nacido en Siejo (Panes), el hombre que llevaba las Peñamelleras en su pensamiento y en su corazón cierra su fértil periplo vital (después de haber vivido en Santander, París y Gijón), descansando en el camposanto de Panes. Hombre de múltiples saberes (pintor, escultor, escritor, profesor), atemperados, en su caso, por una sencillez y una amabilidad franciscanas, Cecilio era, realmente, un hombre de gran valía, y su figura ya ha sido glosada ampliamente estos días. Tomo de Isidro Caballero Sardina, su buen amigo, la frase que ha publicado este periódico, porque me parece especialmente acertada en el caso de Cecilio: "El patrimonio de los pueblos lo constituyen las personas, y cuando una se va el patrimonio se empobrece". A mí me queda recordar al amigo entrañable, al pintor vital, colorista, al finísimo conversador con el que tanto disfruté hablando de libros, de pintores, de Historia, del Camino interior... Y sé que se murió con la ilusión de ver a todos los cronistas de Asturias reunidos en torno a las ruinas, para él muy queridas, de la iglesia románica de San Pedro de Plecín, ubicada en Alles.

Termino con dos notas culturales. El sábado 17 de junio se celebró, en la iglesia parroquial, el I Encuentro Coral Villa de la Sidra, con la participación de la Coral de Los Corrales de Buelna (Cantabria), la Coral Polifónica San Félix, de Lugones, y la local, Sociedad Coral de Nava Allegro, que organizó el acto. Mientras, por su parte, el Círculo Amigos de Nava presentaba, el viernes 30, en la Casa Municipal de Cultura "Marta Portal", el número 4 de su Revista anual.