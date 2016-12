Lo obvio y lo excepcional

Extraños son los tiempos en los que lo obvio es excepcional y lo excepcional se convierte en obvio. Aunque tal como gira el mundo deberemos adaptarnos. Para que no se corte la luz a las personas necesitadas, una medida tan de sentido común como humanitaria, es necesario un acuerdo entre el PSOE y el PP. Mientras que invertir más de 5.000 millones para rescatar unas concesiones privadas de autopistas de peaje con dinero público y por las que habrán de seguir pagando quienes ahora las rescatan, usted y yo, para presuntamente recuperar lo abonado, es una medida normal, como salvar los bancos. En ambos casos, no nos iba a costar un euro. Tampoco resulta lógico que deba ser el Tribunal Europeo quien dé la razón a los afectados por las cláusulas suelo, abuso que el Tribunal Supremo de España aceptó a medias retorciendo la ley para favorecer a las entidades financieras. Todo siempre por nuestro bien, aunque no lo crean.