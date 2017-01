En busca de las nuevas avellanas

En el año 1789, la venta de carbón superó a la de avellanas en Langreo. Hace más de dos siglos pudo ser un dato anecdótico, sin la percepción de que era el principio de una nueva era en la que la minería y la siderurgia marcarían la hegemonía del concejo y del resto de las comarcas mineras. En 2017, Langreo ya no tiene ni actividad minera ni siderúrgica. En poco tiempo estas dos actividades serán historia en todas las Cuencas. Pero tampoco tienen ahora avellanas para vender a Inglaterra, como ocurría hace 228 años. No me malinterpreten. Tomo avellana como concepto de futuro. Hubo planes, proyectos, jornadas, fondos mineros... para encontrar los nuevos frutos. La realidad la conocen. Ayer, Aladino Fernández, Francisco Palacios y Rubén Vega ofrecieron algunas semillas, nada nuevo, ya conocidas: empresas tecnológicas, mejoras urbanas y ambientales, pisos baratos, turismo natural y de patrimonio industrial. A ver si así hay avellanas...