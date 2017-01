De aquí a la eternidad musical

"Nos conocimos hace veinticuatro años tocando en el parque de mi pueblo y desde entonces cantamos juntos". El parque de su pueblo era El Retiro de Madrid y ellos Javier Álvarez y Nieves Arilla, "dos titiriteros" que décadas después han recalado en la Sala Telva de La Felguera para presentar por primera vez en Asturias su proyecto "Jani". Javier Álvarez editó su primer disco en el año 1994 con el que se llevó el Premio Ondas al mejor artista revelación, por canciones que ocuparon los primeros puestos en las listas de éxito y forman parte de la banda sonora emocional de los años noventa, caso de "La Edad del Porvenir" o "Uno, dos, tres o cuatro". Predestinado a ocupar el Olimpo de los cantautores tristes y melancólicos, dio un portazo a toda la estructura musical y desde hace una década se ha convertido en un trotamundos que presenta sus canciones en pequeños escenarios. Nieves Arilla participó en la grabación del primer disco de Javier Álvarez y descubrió emocionada el mundo de la canción. Desde entonces ha hecho coros con gente como Diego Vasallo o Tomatito y está al frente de dos proyectos pop, "Facunda" y "A pie de cama".

Toda esta experiencia estaba predestinada a madurar en "Jani", un proyecto en común que aúna con acierto canciones de Nieves y Javier por separado, la suma de ambos y un repaso y avance de lo nuevo de Las Maris, su anterior aventura en conjunto. En formato café teatro, con el público sentado alrededor de mesas, ofrecieron un heterodoxo cóctel en el que mezclaron música, teatro, cabaré, karaoke y mucho humor. El repertorio invitaba desde el primer momento a la desinhibición total a través de la música. En inglés cantaron "When doves cry" de Prince y "Only you" de Yazoo, además de un delirante karoake coreografiado de "Honey" de ABBA (pronúnciese el título en inglés e intuirán las constantes risas de los espectadores). Pero el grueso de su repertorio utilizó el castellano en una montaña rusa de sensaciones, desde la profunda seriedad y respeto a la ironía más canalla. Lo primero llegó de la mano de versiones de Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez, la transición con "El novio de la muerte" himno guerrero convertido en una triste balada o el delirio de "Ay que dolor" de Los Chunguitos, "Échame a mí la culpa" de Albert Hammond o "Mi querida España" de Cecilia.

Pero la cabra, como la de la Legión, tira al monte y la complicidad con el público provocó que Javier y Nieves recuperaran varios clásicos del primero, sonando compactados y aplaudidos temas como "La madre de Fabián" o "Padre", censurado en las radios de 1999, con el que parecía suplicar la absolución del público por ser "melómano, clásico, tocón, punki, negro y de Alcorcón". Perdón absoluto que llegó con "De aquí a la eternidad" un idóneo cierre tras hora y media a caballo entre la frivolidad y la hondura, el intimismo y la pista de baile, reivindicando la música en directo con más ilusión que nunca y con ganas de reír en todo momento.