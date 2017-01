El atrevimiento de Saúl Berjón

Si algo diferenció ayer al Oviedo respecto a anteriores partidos fue la irrupción de un jugador, Saúl Berjón. El ovetense, en su estreno en el Carlos Tartiere como refuerzo invernal, dio otro aire al equipo azul. Fue él con su atrevimiento y sus consiguientes desbordes el que enseñó al resto de compañeros el camino de la victoria. Hasta tal punto se convirtió en protagonista del encuentro, en el gran referente, que a partir de su sustitución el Oviedo perdió totalmente el control del partido y fue incapaz de dar tres pases seguidos y de originar ocasiones de gol a pesar de que los ilicitanos se lanzaron a por el empate sin preocuparse en demasía de su defensa.

El Oviedo, gracias a la calidad demostrada por Saúl Berjón, tuvo momentos de juego brillantes, algo a lo que no tiene muy acostumbrada a la parroquia en esta temporada. Tras el 2-0 parecía que, por fin, los aficionados iban a poder disfrutar de un final de partido tranquilo. Pero, de nuevo, y ya se está convirtiendo en algo demasiado habitual, la defensa azul se mostró muy endeble y permitió al pequeño Nino marcar de cabeza y dar vida así al Elche, que hacía algunos minutos que prácticamente había tirado la toalla. Pero no fue la única oportunidad que tuvieron los alicantinos en los últimos minutos. Pero ciertamente el empate no hubiera sido justo. El Oviedo dio durante tres cuartas partes del encuentro mucha más sensación de equipo que el Elche. Y si la defensa azul tuvo momentos de desasosiego, qué decir de la ilicitana. Saúl Berjón vivió el debut soñada por su calidad, por supuesto, pero también debería darle las gracias al lateral derecho de los de Toril, que le ayudó, y mucho, en su festín deportivo. Eso sí, el portero alicantino sí cumplió sobradamente con su cometido y les permitió poder seguir soñando hasta el final.

Y vuelta a empezar. El Oviedo regresa a la senda del triunfo y se acerca otra vez a los puestos de privilegio. Pero, tras las experiencias anteriores, es lógico que sus seguidores desconfíen. La gran asignatura pendiente del equipo de Fernando Hierro está fuera del Carlos Tartiere. Menos mal que el siguiente encuentro vuelve a ser en casa, contra el Valladolid.

Ya se ha cerrado la cesión del defensa del Celta David Costas. Si tal como da la sensación que ha sucedido con Berjón también se acierta con este fichaje, quizás el equipo pueda dar el salto de calidad que necesita en la parte de atrás para centrarse y evitar tantos sustos absurdos, sobre todo lejos de Asturias.