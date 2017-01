El de hoy no va a ser "un domingo cualquiera", título, por lo demás, de aquella película de Oliver Stone interpretada por un excesivo Al Pacino, grande entre los grandes. No va a ser un domingo cualquiera desde el punto de vista futbolístico para el amplio mundo rojiblanco que se fue a comer el sábado, o sea ayer, con el susto de la baja por lesión de Jorge Meré y la baja "por decisión técnica" del goleador Cop. Algo pasa, damas y caballeros, señoras y señores diputados, dentro del Sporting cuando el entrenador deja fuera de la lista de convocados a su goleador. Algo muy gordo tiene que pasar. Viguera, Carlos Castro o Rubén son los encargados del gol en un partido crucial para el porvenir más cercano de un Sporting necesitado de puntos como de mantas está necesitado el viajero en estos días de, por fin, crudo invierno.

No va a ser un domingo cualquiera para el Sporting, necesitado de la victoria como nunca la ha necesitado. Si el Sporting gana hoy, la vida, la deportiva se entiende, se mirará de otra manera. Si no gana, las dudas sobre la permanencia se incrementarán hasta el desasosiego total.

En el mundo del fútbol rige una ley no escrita que dice que al jugador se le castiga con cualquiera cosa menos con la de no jugar, y más si hace falta al equipo. Viene esto a cuento de "la decisión técnica" con Cop, que ni está ni se le espera para la crucial cita ante el excelente equipo que ha montado Mendilibar, uno de los entrenadores con más mérito en la lista de los veinte elegidos en la Liga. Hay sanciones de tipo económico, salvo que la AFE, el sindicato canario de los futbolistas, diga la contrario. Hay sanciones de tipo disciplinario de distinto tipo. Cualquiera, salvo la baja por propia decisión del equipo que lo necesita. Y, con el debido respeto y la máxima de las precauciones, el Sporting de hoy necesita a Cop. Veáse la lista de los goleadores patrios para salir de cualquier duda. Hoy, sin Cop, a lo mejor el Sporting fuerza faltas al borde del área rival. A ver si llega el gol salvador en una de ellas. Que nadie tenga que echar de menos al croata.

A saber si será o no un domingo cualquiera para el Real Madrid, metido en la "crisis Ramos" por una tontería de su capitán. En Sevilla preparan los altavoces para echarse encima de su paisano y para ganar el partido de esta noche ante el rival a batir.

En Barcelona, al margen del partido de ayer, están metidos en las previas de la gran negociación con Messi. Han sacrificado a Gratacós por decir que Messi es mejor gracias a los compañeros que tiene, como si no fuera verdad. Pero se ve que el argentino sólo quiere cerca a adoradores incondicionales que le canten en la oreja las maravillas que atesora. El Barcelona se está preparando para escuchar una petición de renovación a la que, según algunos finos analistas, no podrá llegar. Bartomeu no quiere barullos con el argentino y tendrá que darle lo que pida, incluida la cabeza de Gratacós o de cualquiera que ose cuestionar cualquier detalle. Si pregunto, ¿molesto?: ¿sabe Esuperio si esta semana va a ser en la que llegue el primer refuerzo de un Sporting necesitado? ¿Sí o no?, porque la espera se está haciendo larga. Próxima parada, Capuchinos.