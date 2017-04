Los insoportables setenta goles

Los tres goles del Villarreal metieron al Sporting en la frontera de los setenta goles en contra, que, dicho sea con el máximo respeto, es una cifra insoportable para un equipo que quiere seguir en Primera División. Setenta goles en treinta y cinco partidos dan para dos goles en contra por partido; a la vista de los goles a favor, se descubre que los rojiblancos perdieron cada partido jugado por dos a uno. Cifras que explican con rotundidad la realidad rojiblanca. Un equipo que no sabe defender no puede aspirar a nada. Y así están las cosas, no hay más aspiración posible que a un milagro, no un milagrito como el popular jabón desengrasante de tanta aceptación popular en el sur de España. Lo que pase esta tarde en Éibar, donde juega el Leganés, puede ser ya casi definitivo. Casi por respeto a las matemáticas.



Los equipos, como bien sabe cualquiera que sea aficionado al fútbol, se hacen de atrás para adelante. Los dos grandes españoles, Real Madrid y Barcelona, o al revés, que da lo mismo, tienen delanteras inigualables, pero cuentan en sus sistemas defensivos con gentes sin tanto lustre, pero capitales en sus sistemas. Los dos porteros, por ejemplo; los centrales, por ejemplo, y los pivotes, por ejemplo. Bromas con los sistemas defensivos, las justas, como demuestran Sergio Ramos y Piqué; como lo hacen Casemiro y Busquets y como, en general, lo hacen los dos equipos exigidos a la hora de la presión alta, que se dice ahora; o en todo el campo, que se decía antes.



La sangría defensiva que viene sufriendo el Sporting desde el comienzo de Liga no ha podido ser resuelta ni por los dos entrenadores con que ha contado el equipo, ni con los fichajes de invierno; dos de ellos, uno en defensa y otro en ataque, prácticamente clandestinos, sobre todo el primero, inédito a los ojos del aficionado.



Los goles a favor, damas y caballeros, señoras y señores diputados, podrían servir para un modesto como el Sporting siempre que hubiera sido capaz de dejar su portería a cero en muchos partidos de la Liga actual. "Portería a cero, Máquina, y ganamos", gritó en un túnel de vestuarios Xavi Hernández a Iker Casillas antes de un partido de la gran época de la selección española. Y así fue tantas veces porque con la portería a cero aparecía David Villa o Torres o el propio "Iniesta de mi vida" para dar victorias y títulos a nuestro fútbol. No ha habido apenas portería a cero en este Sporting mal hecho y peor gestionado.



En tiempos duros hay que mantener las buenas costumbres; por eso, si pregunto, ¿molesto?: ¿sabe Esuperio por qué el Sporting ha apoyado a Jorge Pérez en las elecciones federativas? Próxima parada, Capuchinos.