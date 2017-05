Buena preparación

Nairo Quintana quería probarse especialmente en el Acebo, y el mejor escalador del mundo aguantó además "un día de perros", como se dice en el argot ciclista, con nieve y frío hasta decir basta.



Y estas duras condiciones meteorológicas es muy fácil que le toquen de nuevo al colombiano en el Giro del Centenario, porque es algo habitual en estas fechas y en puertos como el Gavia, el Mortirolo y las Tres Cimas de Lavaredo, aunque Nairo me comentó que deseaba que no fueran tan duras como la de ayer.



La profesionalidad de Quintana es tan grande que dijo que le gustaba la subida al Santuario del Acebo porque es un puerto duro y largo, y encima logró inscribir también su nombre ya como ganador de la montaña canguesa.



La prueba de que la Vuelta a Asturias le interesa al Movistar y, sobre todo, a Nairo es que ayer estuvo siguiendo la etapa Eusebio Unzué, que vino expresamente para ver cómo va la preparación del mejor escalador del mundo de cara al Giro del Centenario. Y si encima Nairo, a pesar de la tiritona que tuvo tras pasar la meta, dice que respondió bien es para estar todos más que orgullosos.



Y eso que falta la última etapa, con el Violeo por delante, que son rampas muy duras, y seguro que Nairo Quintana va a exprimirse para conseguir también la victoria en la Vuelta. La pena es que no conoce esa corta y dura subida y, sobre todo, luego la bajada, que puede ser aliada de Raúl Alarcón si sólo pierde unos metros en la subida. Pase lo que pase, hay que darle las gracias a Nairo Quintana por que un campeón tan grande se entregue a tope en Asturias.