Siempre estarás con nosotros, papá

Escribir unas líneas tras el fallecimiento de un ser querido es complicado, pero esa complejidad se eleva al máximo cuando se trata de la despedida de un padre. Mi padre, CELSO GERARDO ALONSO SANJULIÁN, sí, en mayúsculas, deja un tremendo vacío en una familia a la que inculcó unos valores de los que hizo gala hasta el último segundo de su vida. Era un hombre respetuoso, educado, leal, noble, solidario, responsable, sincero, humilde, familiar... Esos valores le acompañaron a lo largo de su vida y también lo hacen en la de mi madre y en la mía. Miles de recuerdos que afloran cuando tecleo estas líneas que provocan un recuerdo alegre de mi padre, pero un sentimiento de tristeza por haberse ido cuando iniciaba una nueva e ilusionante etapa en su vida.



Mi padre conjugaba a la perfección esos valores que le convertían en una persona afable y querida por todos los que habían compartido algún instante con él. Ese cariño quedó patente con la infinidad de muestras de afecto que mi madre, Ana Carmen, su hermano José Luis; sus cuñados José Luis, Leonardo, Loli, Juan y Amparo, y sus sobrinos Rubén, María, Héctor, Paula y Juan; junto al resto de familia hemos ido recibiendo desde que un infarto le sorprendió la tarde del pasado jueves día 20 mientras cortaba el césped en el jardín de la casa familiar de Pedruño, cerca de San Claudio. Ese infarto, fulminante, nos privó de seguir contando con su presencia cuando estaba iniciando una nueva etapa en su vida, ya jubilado de LA NUEVA ESPAÑA, en la que nuevos planes familiares y profesionales estaban en su hoja de ruta inmediata. Su vacío siempre estará ahí, nadie lo podrá ocupar, pero el apoyo recibido en estas fechas reconforta a sus seres queridos para seguir adelante. Sentir el afecto y escuchar las buenas palabras que tanta gente ha comentado de mi padre es, sin ninguna duda, un legado del que estamos realmente orgullosos.



La vida de mi padre giró en torno a su familia, a Pedruño y al periodismo. Su familia era, es y siempre será lo primero. Se preocupaba al máximo por cada uno de nosotros y siempre tenía una palabra o un gesto de apoyo en el momento justo y sin que nadie se lo pidiera. Era capaz de saber cómo te encontrabas sin ni siquiera cruzar una palabra contigo. Mención aparte merece recordar la pasión que tenía por mi madre, a quien conoció hace casi cuatro décadas.



Para mí, mi padre fue el mejor maestro que pude tener en la vida. No hubo ningún día en el que no me enseñara una lección. Con su tono pausado, contándome la historia como si él fuera el protagonista, me explicaba los temas con un cariño especial. No tenía prisa, se recreaba y podía comprobar su amplio conocimiento. Fue un padre ejemplar y siempre podré decir que tuve al mejor padre del mundo. De eso no tengo ninguna duda, él lo sabía y estaba orgulloso. Su legado continuará seguro. Fue, es y será mi ejemplo a seguir.



Pedruño era la segunda de sus inquietudes. Un pueblo pequeño, de apenas unas cuantas casas a la ribera del río Maxuca, que fluye desde la ladera del monte Naranco y desemboca en el río Nalón, que convertía en su vía de escape tanto en sus descansos semanales de su trabajo como periodista en LA NUEVA ESPAÑA como ahora, ya jubilado.



No había persona a la que mi padre no le hablase de Pedruño. Su Pedruño. Estaba orgulloso de haber nacido allí y el destino quiso que sus últimas horas fueran en la misma casa en la que nació en enero de 1950. "Es mi válvula de escape del trabajo, mi particular gimnasio en plena naturaleza", solía decir mi padre cuando se le cuestionaba acerca de su presencia en el pueblo. Allí era feliz. Como si conociera su destino, el jueves día 20 por la mañana quiso ir a Pedruño después de un tiempo sin hacerlo. Como si intuyera el fatal desenlace. A mi madre le dijo que volvería a casa para seguir por la televisión el partido de competición europea del Manchester United, donde juega su sobrino y siempre admirado Juanín Mata. El infarto le llegó cuando estaba a punto de concluir su actividad en el jardín. El personal médico que llegó poco tiempo después nada pudo hacer por su vida. El infarto fue fulminante. No sufrió. Se fue sin hacer ruido, pero dejando un vacío enorme en la familia.



La tercera de sus inquietudes era el periodismo, en el que se inició sin haber alcanzado la mayoría de edad. Los periódicos "La Voz de Asturias" y "Región" le sirvieron de preámbulo a su desembarco en LA NUEVA ESPAÑA en los primeros años de los 80. Tras un breve paso por la sección de Oviedo, dio el salto a la sección de Deportes, donde permaneció casi tres décadas. Su vocación innata le hizo ser un periodista todoterreno, como bien fue recordado hace unos días por sus compañeros de redacción. Fútbol regional, pesca, montañismo, ciclismo, hockey y fútbol femenino fueron algunos de los denominados deportes minoritarios de los que mi padre se preocupó en un intento de dar reconocimiento al trabajo menos visible de otra gente. "Escribe de una manera sencilla para que todo el mundo te pueda entender", me repetía siempre mi padre.



Su jubilación como periodista no fue impedimento para que dejase de escribir. Primero publicó "22 episodios oviedistas", que estuvo prologado por Juanín Mata. En la actualidad estaba inmerso en la redacción de un libro de la Historia del San Claudio. Ese libro quedó a medias, pero se acabará y publicará en los próximos meses. Papá, no te preocupes, porque la gente podrá conocer un poco más al equipo de fútbol de San Claudio.



Por último quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer las muestras de condolencia y el total apoyo que mi familia y yo hemos recibido estos últimos días de parte de los directivos y personal de LA NUEVA ESPAÑA. Mi padre siempre nos hablaba del periódico como su segunda casa y hemos observado que ese cariño era recíproco.



Papá, quiero que disfrutes desde el cielo como lo hacías con nosotros. Siempre estarás con nosotros. No habrá ni un solo día en el que no nos acordemos de ti. Nos dejas un vacío enorme. Tus amigos, tu familia, mamá y yo no te olvidaremos nunca. Gracias por haber sido el mejor padre del mundo.