El regreso de un goleador olvidado

Si van a ser cuatro los fichajes del Sporting, la mitad ya está en disposición de debutar. Bergantiños y Scepovic marcan la velocidad de crucero de las gestiones rojiblancas que, sin duda, se irán al sexteto de nuevas incorporaciones de cara a la temporada del regreso. La gran novedad del día va a ser Scepovic, que fue llamado aprisa y corriendo a su lugar de vacaciones para que tomara los aviones necesarios para llegar a Gijón. El delantero croata va a iniciar su segunda etapa en el Sporting. La memoria no es muy fiable, pero puede que sea el único caso de regreso de un goleador desde la ya lejana vuelta de Quini desde el Barcelona al Sporting, con paso por dos entrenamientos con el Oviedo por aquello de dar morbillo al regreso. Los más finos analistas del lugar habrán de precisar si los regresos son los citados o hay por el medio alguno más.

Scepovic vuelve desde el Getafe, cuyo presidente había jurado odio eterno al Sporting desde su descenso no hace tanto. Pero ya se sabe que los odios eternos en el mundo del fútbol son parecidos a los odios apaches de las películas más flojas del Oeste americano. Scepovic, impresionante goleador en la primera parte de la temporada en la que vistió de rojiblanco, fue luego un delantero sin vigor ni espíritu. Habrá que confiar en el buen ojo del castellano leal, o sea Torrecilla, y del entrenador Paco Herrera. Un asunto menor es saber qué nombre se pondrá en la camiseta: si Scepovic o si Stefan. Este tipo de detalles tienen más importancia de la que podría parecer. Véase el barullo que tiene el Madrid con el dorsal número 10, dorsal de jugadores fracasados desde que se fuera Figo. James es la última decepción que lució un dorsal tan amado en el mundo del fútbol porque siempre fue propiedad de cerebros o goleadores o las dos cosas a la vez. El 10, por ejemplo, fue el de Pelé, el de Puskas o el de Tati Valdés, que lo cuidaba como oro en paño. Es el de Messi.

No parece que los fichajes del Sporting los pudiera hacer la portera del expresidente del Barcelona José Luis Núñez. Los fichajes recuerdan, en algún sentido, aquel ya olvidado anuncio del "Contamos contigo" que ilustraba unos dibujos animados con frases como "... ahora dice su mamá que lo llama Balmanya (seleccionador nacional entonces), y va de defensa escoba; pues sí que se ha hecho limpio...". El Sporting, a ver si no, cuenta con todos para un año de máxima exigencia ante la que no pueden servir disculpas de malos pagadores.

Por cierto, si pregunto, ¿molesto?: ¿qué planes tiene Esuperio para conseguir las salidas de los muchos jugadores rojiblancos con los que no cuenta el entrenador Paco Herrera para la temporada que se acerca? Próxima parada, Capuchinos.