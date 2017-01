La epidemia y las obras

La epidemia de gripe, según todos los datos que se van conociendo, está madura y bien madura. La más fuerte en los últimos ocho años en Asturias, donde los hospitales no dan abasto para atender a tanto enfermo, jubilado o no, con copagos o sin ellos. La gripe está madura, pero no las obras pendientes en Gijón. Un partido local ha presentado una propuesta que, según dice, ahorrará ciento ochenta millones de euros a las arcas públicas en la construcción de la estación ferroviaria y, pegada, la de autobuses. Unas cifras que producen escalofríos porque son nada menos que treinta mil millones de pesetas. La propuesta, que incluye la recuperación del túnel del metrotrén, demuestra que el plan de vías no está maduro, que en cada esquina aparece una propuesta de mejora y ahorro de costes. No es bueno que un plan tan importante para la ciudad no esté bien masticado y bien consensuado. No es bueno que lo único maduro sea la epidemia. De gripe.