"Mosén" y las cofradías

Se le puede aplicar con verdad el conocido refrán de "Genio y figura hasta la sepultura". Al comentar con un buen amigo suyo su muerte, pronunció espontáneamente este proverbio como identificativo de su trayectoria. En los ambientes clericales se recuerdan muchas anécdotas, la mayor parte tan sorprendentes como simpáticas, de este sacerdote piadoso, cumplidor y singular. Tratado de cerca era afable, de convicciones inflexibles, de verbo ágil y respuesta ingeniosa, de vasta cultura y teología muy tradicional, de espíritu carmelitano y lector asiduo de Santa Teresa, conocedor de la agiografía y festividades de múltiples santos, de buena voz atenorada y amante de la zarzuela en la que se arrancaba con éxito en algunos momentos amistosos.



Lo que es desconocido para muchos es que José Luis Sánchez Díaz, a quien le gustaba ser llamado y conocido por "Mosén", fue de muchacho un militar con graduación de cabo primero, del GOE, de los guerrilleros de boinas verdes. Le venía esa primera vocación que ejerció durante cinco años, por línea familiar y le iba en su temperamento exigente de estricto cumplimiento de la ley y de la norma, de costumbres y comportamientos castrenses que muy difícilmente alteraba.



Vivió su grave enfermedad con la persuasión que estaba cercana su muerte y se preparó con cuidadoso rigor para ese encuentro con el Señor. Últimamente, cuando te comentaba sus padecimientos, daba la impresión que deseaba ya participar de la nueva vida. Inclinado a la oración por los fieles difuntos parecía deseoso de estar con ellos.



Fue un sacerdote que le correspondió ejercer el ministerio con una pastoral superada de aquella que a él le encantaba y que disfrutaba celebrándola, la preconciliar, la propia de una sociedad confesional, la de las devociones y tradiciones populares, las que él vivió de niño y monaguillo en la parroquia y que no le agradó mucho que se cambiaran o se modificaran. Se pasaba el día en el templo, como el sacerdote Zacarías de la tribu de Aarón (se había dejado luenga barba blanca), que menciona el evangelista San Lucas.



Ese ámbito sagrado era su mundo, celebrando misa o misas en plural, sobre todo por los fieles difuntos, solemnizado novenas, promoviendo procesiones, alzando estandartes, cultivando cofradías?, es decir, todo aquello que fue signo y seña de un tiempo, pero que mantuvo la fe de la gente en un época. Tenía el criterio que todo el entorno de lo sagrado, su ritual y ceremonial, era perenne.



Nació en Gijón el 8 de marzo de 1947, hijo único de padres muy religiosos; se afilió pronto como Terciario Franciscano. Frecuentando la Iglesia de Begoña sintió despertar en él la vocación de carmelita, formándose en el centro de la Orden de Burgo de Osma aunque luego la abandonó. Al dejar el Carmelo, por edad, le tocaba cumplir el servicio militar y se alistó en el Ejército; anduvo por Zaragoza y Barcelona y fue allí donde le gustó y más tarde ya en el seminario se apropió el título de "mosén" usual en esas regiones para los sacerdotes. Volvió a resurgir su vocación religiosa y, esta vez, con 27 años, quiso ir al Seminario Diocesano. Recibió la ordenación sacerdotal el 15 de julio de 1979, víspera de la fiesta dela Virgen del Carmen que siempre será una referencia muy importante para él. Al día siguiente, celebró su primera misa.



Su primer destino, fue la parroquia de San Pedro de Gijón, como diácono primero y luego como coadjutor en dos periodos distintos, las dos veces a petición del párroco don Bonifacio que, por la ley de que los opuestos se juntan, veía en él un complemento a su forma y gusto de llevar la pastoral delegándole todo lo devocional y un hombre servicial para atender y estar en la parroquia. En el segundo período, en los años noventa, Mosén se esforzó y se entusiasmó con un grupo de laicos, en recuperar las veinte años atrás desaparecidas procesiones de la Semana Santa Gijonesa, restableciendo las cofradías y buscando imágenes para los pasos, actividad que se le daba muy bien. Él mismo se hizo cofrade de la Vera Cruz de la que fue consiliario.



Aunque hay que reconocer que no era su mundo y le tuvo que costar mucho adaptarse, Jose Luis fue párroco rural en dos zonas de Asturias. En Allande y Grandas de Salime, durante once años (1982-1993), encargado de Berducedo, Lago, la Mesa, San Martín y Santiago del Valledor, San Emiliano, Villarpedre. A duras penas y con disgustos tuvo que entender que el tiempo de la aldea donde manda la climatología no corre igual que el de la ciudad y que la mentalidad y talante de vida de los labradores, no es equiparable a la de los servicios y la industria.



La segunda zona rural fue la Caso, en las parroquias de Campo de Caso, Caleao, La Felguerina, Orlé, Pendones, Bezanes, a las que más tarde se le añadieron las de Agues, Rioseco, Bueres, Coballes, Ladines, Tanes?Doce años (2000-2012). Conjunto parroquial imposible de atender con el estilo tradicional al que él nunca quiso renunciar o alterar. Es más, arreglaba templos y capillas, restauraba imágenes, fiestas y devociones, aunque la asistencia en una población muy diezmada fuese mínima. Incluso llevó a las cofradías de otros lugares para que representasen, a modo de catequesis cuaresmal, las procesiones de la Semana Santa.



Canónigo de la Basílica de Covadonga fue su último nombramiento (2012), asignándole también la misión de párroco del Santuario y de la vecina La Riera. Esta pastoral le era más afín y la vida de canónigo de Covadonga tiene un cierto parecido monacal que le iba mejor con su manera de ser, aunque no podía dejar volar a su imaginación y espontaneidad personal porque las decisiones hay que tomarlas en el seno del capítulo del Cabildo. Fueron cinco años gozosos aunque luchando con una enfermedad que poco a poco le fue minando, poniendo punto final con setenta años y treinta y ocho de ministerio.



Al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los santos y te introduzcan en la ciudad santa, se canta en la liturgia de los difuntos. Así será para él.