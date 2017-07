Triste estigma de un infeliz

Tengo la sensación de que en estos tiempos en los que vivimos, el ser una persona feliz se ha convertido en casi una moda. Uno no tiene más que echar un vistazo a cualquier red social, para encontrar personas felices por doquier. O presuntamente felices, si me permiten la puntualización. Con una sociedad que nos rodea, absolutamente bipolar, de blanco o negro, par o impar, derecha o izquierda, unos o ceros, aquella persona que no es feliz necesariamente es un infeliz. ¡Y pobre de ella!, pues será apartada y estigmatizada. Nadie quiere a un infeliz a su lado, por lo que muchos reconocerían padecer de hemorroides antes que dar a conocer su infelicidad. Y ya no les digo confesar el estar atravesando una depresión. Serían repudiados como los leprosos en la Edad Media.

La verdad es que conozco a muy pocas personas a las que si le cuentas que sufres un problema serio de cualquier índole, no te salgan como en aquel chiste en el que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro que está destrozado porque su madre ha muerto, y este le responde: "¡vaya día que llevamos!; tú pierdes a tu madre y yo he perdido mi bolígrafo preferido". La empatía reducida al absurdo.

Así que en nuestro egoísmo parasitario, buscamos rodearnos siempre de personas llenas de felicidad, sin importarnos incluso si esta pudiera ser fingida. Devoramos continuamente imágenes de absoluta felicidad y correspondemos en consecuencia: publicamos selfies con la mejor de nuestras sonrisas, compartimos imágenes de suculentos ágapes, de viajes (cuanto más lejos, mejor) o del último gran logro de nuestros pequeños. Como si de una fragancia se tratara, nos impregnamos de 'Felicidad Número 5'.

Por otro lado, deberíamos también ser capaces de rebelarnos y huir de todas aquellas influencias o consignas que a diario nos pretenden someter a la felicidad alcanzada a través de lo meramente superficial, como comprarnos el último modelo de móvil. Porque la verdadera felicidad es todo lo contrario: es algo completamente interior y tiene mucho que ver con la autoestima.Bajo esta visión, es feliz quien se acepta en su totalidad, con sus capacidades y cualidades, pero también con sus límites y defectos. Y quien además acepta igualmente su entorno y conoce y asume la misión que la vida le ha reservado. De tal suerte que la felicidad pura y sin aditivos de ningún tipo (la que yo asocio a la que sienten los niños y los abuelos que cuidan de estos), la saborearán únicamente quienes consigan alinear esa misión con la vocación para la que se sientan designados.

Como prueba fehaciente de esto último, no tienen ustedes más que leer cualquiera de los escritos que la madre Olga María, priora de las Carmelitas Samaritanas del monasterio de Valdediós, publica cada semana en estas mismas páginas. Más allá de creencias religiosas, sus palabras son las de una persona que ha encontrado en su vocación, la piedra filosofal de la felicidad que tantos seguimos buscando con más pena que gloria. Pero en todo caso no se agobien ustedes ante la posibilidad de no dar jamás con ella y sobre todo, no sientan nunca pudor por desnudar su infelicidad al mundo. Porque sólo así podrán descubrir la verdadera amistad y con ella, su felicidad estará mucho más próxima de lo que pudieran imaginarse.