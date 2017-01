Carta abierta al alcalde de Valdés

Estimado alcalde:

Le escribo la presente con la intención de responder a sus declaraciones aparecidas en el periódico LA NUEVA ESPAÑA relativas al urbanismo de Luarca.

En primer lugar, me gustaría dejar claro que en ningún momento cuestionamos que la reforma de la plaza de Alfonso X haya sido desarrollada por expertos; es más, somos conocedores de la trayectoria del arquitecto ganador del concurso, y en ningún caso discutimos su experiencia. No debería usted mezclar cuestiones con el fin de confundir a la ciudadanía. Lo que nosotros pedimos fue consenso global entre varios expertos con el propósito de conocer diferentes soluciones para poder elegir la mejor, y consensuar también entre los propios afectados, en este caso los habitantes de Luarca. Pero no solamente para una obra en concreto. Solicitamos que todas las actuaciones se engloben dentro de un Estudio Urbanístico Global, con el objetivo de dar solución definitiva a los problemas de aparcamiento y circulación en la capital de nuestro municipio.

Le recuerdo también que fue usted quien en el año 2015 declaró públicamente que iba a convocar a comercio y hostelería para hablar sobre la reforma de la plaza de Alfonso X, reunión que nunca se celebró. Aprovecho la ocasión para preguntarle qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión. Un representante político ha de tener palabra, y cumplir con lo que dice.

Tampoco dudo de que su "intención" sea conservar el mayor número de plazas de aparcamiento, pero una cosa es la "intención" y otra cosa la "ejecución". Conocido el proyecto se puede deducir fácilmente que habrá una disminución considerable de plazas de aparcamiento en el centro de Luarca. No queremos decir con ello que no nos guste el proyecto de remodelación, sino que hay que pensar también en que si se quitan unos servicios de un lugar es necesario reubicarlos en otro.

Por último, me gustaría comentarle que no entiendo exactamente a qué se refiere cuando dice que "nos apeamos" de los planes urbanísticos puestos en marcha por el Ayuntamiento. Yo personalmente, y el colectivo al que represento, desconocemos su existencia. No obstante, si realmente existiese, mostramos nuestra disposición a reunirnos con usted, cuando lo estime oportuno, para trabajar conjuntamente por el bien de nuestro concejo.