"Furaco" sí cumplió

Qué caña le hemos dado al probe de "Furaco". No me extraña que Revilla salga en su defensa. El oso cantabrón vuelve a Cabárceno tras pasar unos años en el cercado con "Paca" y "Tola", y no conseguir descendencia, pero, ojo, ¿se nos olvida que "Tola" estuvo preñada y hasta tuvo un esbardo? Si la probe "Tola" de tanta monta, monta tanto acabó con dolores de espalda porque "Furaco" pesaba de más y quería fiesta. Y ¿qué le pedimos a "Furaco"?, si es que las osinas están mayores y a lo mejor había que abrir aquí el debate de la gestación subrogada. A Revilla no le gusta que le pongan en duda a sus animales, igual que a nosotros tampoco. Revilla defiende la hombría del oso y dice que "Furaco" siempre funcionó, y es que el que siempre funciona es él, el propio presidente de Cantabria, que nunca falla cuando tiene que entrar al trapo. "Furaco" cumplió su función, y Revilla, también.