La promoción de Covadonga

Hace unos años, no tantos, el abad de Covadonga, Juan José Tuñón Escalada, me habló del tremendo potencial del turismo cultural, religioso y sustentable, toda vez que había participado en un congreso internacional desarrollado en la localidad portuguesa de Braga. Creo, si mal no recuerdo, que fue allá por la segunda quincena de octubre de 2013. La verdad, ha llovido y también nevado desde entonces, pero el vídeo promocional presentado la semana pasada en el incomparable marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en el recinto ferial Juan Carlos I, en Madrid, por el Ayuntamiento de Cangas de Onís acabó por refrescarme la memoria.

"Covadonga, corazón de Asturias", es el llamativo título del slogan de promoción del turismo religioso que acaba de impulsar el área de Turismo del Ayuntamiento cangués, el cual parece haber calado hondo en las redes sociales, con más de 750.000 visualizaciones de internautas en apenas una semana. Sin lugar a dudas, se convirtió en viral desde el primer minuto, como no podía ser de otra manera. Algo que en realidad cogió de sorpresa a más de uno, tal vez porque no pensaban en el "tirón" de ese tipo de turismo cultural y sustentable en la "cuna" de la Reconquista. Incluso, hasta puede llegar a ser un punto importante en la búsqueda de desestacionalización del sector.

Hasta el curioso y sintomático que un vídeo promocional de nuestra riqueza cultural y religiosa acabe por abrir los ojos de todo lo que, salvando las distancias, es posible ofrecer por estos lares del Oriente asturiano a un tipo de turista -acaso europeo o americano, sin descartar el nacional- que no busca lo típico español de sol y playa, ni mucho menos "follón" veraniego, sino tranquilidad y sosiego para descubrir otros encantos, vinculados a la historia de ésta tierra, en el área de influencia de los Picos de Europa, sin olvidar la exquisita gastronomía. En más de una ocasión las críticas arrecian sobre la clase política, pero, en esta ocasión, permítanme, los parabienes deben ser múltiples por lo acertado de la campaña.

Si bien, en la anterior edición de FITUR, se buscaba la promoción de los eventos deportivos que se organizan en el concejo de Cangas de Onís, ahora se acaba de conseguir un efecto multiplicador con el vídeo "Covadonga, corazón de Asturias", justo cuando solo restan unos meses para conmemorar los 1.300 años de la batalla de Covadonga,; o bien el centenario de la coronación de la Santina o, sin ir más lejos, el también centenario de la creación del primer Parque Nacional de España, el otrora de la Montaña de Covadonga, actual Picos de Europa. La campaña está lanzada en pleno mes de enero, en el lugar adecuado, y justo es loar en estos precisos instantes el buen hacer del área de Turismo cangués, liderado por la edil Salomé García García.

Por si fuera poco, la campaña promocional en FITUR asimismo contempló la inclusión de los Caminos de Santiago que pasaron por el Santuario de Covadonga y siguen cuatro rutas de referencia: por un lado, el Camino de las Peregrinaciones, uniendo la comarca cántabro de Santo Toribio de Liébana con el real sitio de Covadonga y la ovetense Catedral de San Salvador; por otro, el Camino de la Reconquista, enlazando Santo Toribio de Liébana con Covadonga a través de los Picos de Europa; también el Camín de la Reina, desde la costa, y por Llanes, al Santuario de Covadonga; y, además, el Camino de Covadonga - en la actualidad "Ruta del Garrapiellu" por los andarines gijoneses, sobremanera-, la cual se utilizaba, una vez en Covadonga, para retornar al Camino de la Costa.