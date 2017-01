Universidad en lugar de fútbol en Olivares

Hace pocos días me enteré de que querían poner nombre a catorce calles del barrio de Los Olivares y que se proponía designarlas con los nombres de la toponimia local o, como alternativa, con nombres de futbolistas históricos de Real Oviedo. Si nos fijamos en la proyección internacional de los futbolistas ovetenses resulta llamativo que nadie haya pensado que las calles de un barrio que está a menos de 200 metros del campus universitario de El Cristo pudiesen llevar nombres de profesores relevantes de la universidad que hayan sido importantes para Asturias, que hayan destacado el nombre de Oviedo y de su universidad en un mundo tan competitivo y, a lo que se ve, tan poco agradecido como el científico.

Hace mucho tiempo que los profesores ya no imparten sus clases en las tertulias de los cafés, lo que los hacía conocidos, incluso populares, aunque su popularidad no traspasase las puertas del Campo de San Francisco. Hoy, la liga en la que juega la ciencia es internacional en todas sus categorías, de manera que la población local apenas se entera de las aportaciones de los trabajadores públicos de la enseñanza superior. Sí se enteran sus alumnos, con poca capacidad de influencia local, porque los mejor formados, los más conscientes del legado que han recibido, tienen que emigrar y no pueden devolver a la sociedad que ha pagado sus estudios los beneficios derivados de la formación que les ha dado.

Para que las neuronas no me pillen unas agujetas pienso, por ejemplo, en Carlos López Otín. No necesita este incentivo para continuar trabajando, pero seguro que agradecería el reconocimiento de su ciudad adoptiva. Los políticos, especialmente los municipales, tienen más oportunidades para bautizar con sus nombres las calles. Basta ver cuántas vías madrileñas han sido bautizadas con sus nombres y basta leer los "Episodios Nacionales" para comprender qué poco merecidas han sido algunas de estas distinciones.

Pero el fútbol es así, once contra once, queda mucha liga por delante y hay que sudar la camiseta?