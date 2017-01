La renovación llega a golpe de encuesta

Hace tiempo que las aguas andan revueltas en la izquierda local. El tripartito no acaba de carburar, ya sea por los problemas heredados de la etapa del PP -las facturas de "Villa Magdalena", el Calatrava, Rodríguez Cabezas, el abandono del Asturcón...- o por los constantes líos que se generan en un corral con tres gallos que parecen que no están dispuestos a perder su cuota de protagonismo. Sirva como ejemplo la polémica con el cambio de los nombres de las calles de herencia franquista en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. Con una comisión de expertos monocolor (entre el rojo y el morado de la bandera de la República) la votación en la Junta de Gobierno para dar luz verde al nuevo callejero no fue unánime: IU prefirió ir por libre. Sin pasar por alto la fractura que Participación Ciudadana (Somos) ha generado en el barrio de Olivares por la votación para bautizar sus calles. Que si jugadores del Real Oviedo, que si la toponimia tradicional, que si pueden votar todos los ovetenses, que si luego sólo los residentes... El resultado final: un barrio partido en dos y los vecinos derrotados (los que apostaron por la sangre azul de origen oviedista) gritando contra el tripartito "¡tongo, tongo!". Luego está lo del presupuesto, que un gobierno en mayoría todavía no ha podido sacar adelante. Y lo que queda. Los plazos corren y las cuentas van camino de aprobarse en mayo.

Con estos ingredientes, en el tripartito hay quien empieza a tener claro que el mensaje de que el Ayuntamiento se arrastra en estado comatoso está calando entre el vecindario. Por eso, para tomar el pulso a la ciudad y su relación con el tripartito, ha comenzado el encargo de encuestas. IU ha contratado lo que desde su cúpula denominan "estudio sociológico". Básicamente se está palpando el sentimiento de la ciudad ante sus figuras públicas. Vamos, interrogando a los votantes de cara a los comicios de 2019 quién ye el más guapo o qué piensa la tropa de una posible confluencia con Podemos. En esa encuesta se pregunta por Gaspar Llamazares, por su papel de guardián de las esencias ante los podemistas, y de paso, por la posibilidad de que sea el próximo candidato a la Alcaldía ovetense. Dientes prietos y mandíbulas tensas en IU Oviedo ante el hipotético desembarco del veterano político en la capital. Porque ya se sabe que "antes de entrar, dejen salir". Él mismo se encargó ayer de desmentir en Twitter y cara a cara que su futuro pase el Consistorio carbayón. "Oviedo tiene un gran plantel de concejales y compañeros", "mi compromiso es mantener la identidad de IU y el grupo parlamentario en la Junta General", "no tengo ni el compromiso ni la previsión" de bajar a la arena municipal en Oviedo, repetía. Llamazares tuvo que aclararlo ya que el plan de IU en la ciudad pasa por la renovación. Rivi, en el Ayuntamiento desde 1991, dice que lo deja. Y Alejandro Suárez, exconcejal en el anterior mandato, coordinador en Oviedo y aspirante derrotado a hacerse con el poder a nivel Asturias ante Ramón Argüelles, también. Aunque sus críticos ironizan con que "lleva diciendo adiós desde hace año y medio". Sea como sea, Suárez quiere dejar el pisito limpio y listo para que sea ocupado, y mejor "los suyos" que no "los otros". Los nombres de la renovación pasan por los ediles de nuevo cuño Cristina Pontón e Iván Álvarez, por los que también se pregunta en la encuesta. Ella como número uno y él como coordinador. Queda por ver si la renovación llegará a golpe de encuesta o habrá que esperar a la cirugía sin anestesia de la noche electoral.