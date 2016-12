La "playlist" de Roberto Álvarez

El actor Roberto Álvarez (Gijón, 1956) es uno de los grandes activos de la interpretación española. Está constantemente en la escena, sea teatro, cine o televisión. Tras la triunfal gira teatral con "El discurso del rey" está inmerso en la obra "La cocina", de Sergio Peris-Mencheta. Y entre escena y escena hizo un hueco para desvelar a LA NUEVA ESPAÑA la banda sonora de su vida, con discos gloriosos que alcanzan el rock sinfónico, la canción protesta, la clásica y la popular asturiana. Músicas que recuerda desde su época de estudiante de Ingeniería (Telecomunicaciones) en sus tiempos en el Colegio Mayor Aquinas. También los discos que su oído "cazó" cuando emprendía su exitoso viaje como actor.

En su "autodiscografía" aparecen el entonces innovador y brillante rock progresivo de "Jethro Tull", el espíritu sinfónico de "Pink Floyd" o la rebeldía poética de Paco Ibáñez, Milanés y Silvio Rodríguez. Tiene además en su colección un cultivado apartado para Stravinsky y Mahler. El actor cuenta cómo los escuchó y cómo llegaron a su mundo sonoro.



01 Jethro Tull | Thick as a brick



"Yo era un estudiante de Ingeniería en Madrid, en el Colegio Mayor Aquinas. Después de comer nos reuníamos en la habitación de un canario que nos invitaba a fumar Ducados de lata, algo sobrenatural. Y en los atardeceres de la Ciudad Universitaria brillaba ´Thick as a Brick´, un desgarro poético que nos transportaba".





02 Pink Floyd | Dark side of the moon



"Y en esos mismo días, que recuerdo otoñales, de la Ciudad Universitaria siempre ha olido a césped, a escarcha; entonces, cuando nos queríamos extasiar, nos íbamos a escuchar a ´Pink Floyd´, a sus conciertos y a sus películas,

y viajábamos a esta época irrepetible del rock sinfónico. Hipnótico".





03 Janis Joplin | Janis Joplin´s greatest hits



"A veces echábamos la vista atrás, a la contracultura de los años 60; era la época pasada que nos encendía, que no vivimos pero que iluminó una generación, y Janis Joplin aparecía ahí como una mujer imprescindible".





04 Paco Ibáñez | Paco Ibáñez en el Olympia



"Franco murió cuando yo tenía 19 años, pero aún viví la lucha antifranquista en la Universidad. Ibáñez nos elevaba como sólo lo hacen los poetas. Con esa sencillez que da no tener ni mucha voz ni muchos instrumentos, sólo talento. ´Palabras para Julia´ (´la vida es bella, ya verás´), ´A galopar´.





05 Silvio Rodríguez y Pablo Milanés



"Y en esa misma época aparecía la Nueva Trova Cubana, y entonces la poesía se hacía virtuosa, y la música de Silvio y Pablo iluminó una época de esperanza que pronto inundó nuestro país con la llegada de la democracia".

06 Benjamin Britte | Britten conducts Britten

"En esa misma época de estudiante de Ingeniería algo en mí me empujaba, inconscientemente, hacia la que

es ahora mi profesión. Mi primera participación como actor sucedió en ´Fausto´, de Goethe. La música que lo ilustraba era de Benjamin Britten, y es así como quedó escrita en mis genes".





07 Gustav Mahler | Gustav Mahler edition



"También fue el descubrimiento del cine, ese cine de antes, ese gran cine que desapareció y que volverá, seguro. Y fue el momento de escuchar la ´Sinfonía número 5 de Mahler´, el Adagietto en ´Muerte en Venecia´ dirigida por Luchino Visconti".





08 Stravinsky | Historia de un soldado

"Y por segunda vez estrenar en el Centro Dramático Nacional, en el teatro María Guerrero de Madrid, y con orquesta en directo, interpretando el soldado en "Historia de un soldado" de Stravinsky. Fue un viaje único al virtuosismo instrumental que propone Stravinsky".





09 Asturies | Canciones tradicionales asturianes



"Cada vez que escucho algo de Asturias algo en mí se parte, de no estar ahí. De pequeñín viajábamos en autobús a esquiar al Pajares. No había viaje sin canciones, sin coral, sin que alguien se arrancara. En este álbum descubrí a Mari Celi Fernández con ´La Paxarina´ y me habló al corazón".





10 Arvo Pärt | Alina



"Un reciente descubrimiento musical que me encontré. Esta bellísima pieza de Arvo Pärt, descubran, está muy

inspirada y te llenará de calma".