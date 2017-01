El iPhone cumple diez años: el éxito de una cosa sencilla que se mueve con el dedo

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs anunció a todos los que asistían a la convención de Apple: "Hoy vamos a hacer juntos un poco de historia". Y la hizo. Aquel día presentó el iPhone, el teléfono inteligente que puso patas arriba el mercado tecnológico global y también la vida cotidiana de millones de personas. Hasta la fecha, la compañía de la manzana ha vendido mil millones de dispositivos. ¿Por qué el iPhone fue tan revolucionario? El langreano Diego Rodríguez Quiñones, de 43 años, es el máximo responsable de iPhoneA2, un blog de referencia nacional (medio millón de visitas mensuales) para los usuarios de los productos de la compañía de Cupertino. Pocos como él en Asturias conocen tan a fondo este universo tecnológico. A continuación "destripa" las razones del éxito del iPhone, que acaba de cumplir diez años:

1. Hazlo fácil

"En 2007 ya existían los smartphones, pero lo que Apple presentó ese año era algo totalmente revolucionario. La empresa de Cupertino no sólo mejoró lo que hasta el momento se conocía como teléfonos inteligentes, los reinventó. Lo que hacía realmente especial al iPhone respecto a la competencia de la época era la sencillez de uso del producto. Entonces, los smartphones eran realmente complicados de manejar, no eran accesibles a la mayoría de usuarios por su elevada curva de aprendizaje".

2. Con dos toques

"Apple presentó un dispositivo que no sólo hacía lo mismo que el resto, hacía muchas más cosas, las hacía mejor y, sobre todo, las hacía de forma realmente fácil e intuitiva. Los referentes del mercado en este sector eran Nokia y BlackBerry, pero ¿alguna vez os habéis peleado con una BlackBerry para enviar un simple correo? ¿O no recuerda la gente cómo era navegar por internet con uno de aquellos smartphones? El iPhone lo solucionaba todo con un par de toques en la pantalla, tal como Steve Jobs no se cansaba de decir. Todo parecía magia".

3. A mil años luz

"El lanzamiento del iPhone hizo que el resto de teléfonos parecieran dinosaurios. El resto de marcas se esforzó durante años en lanzar un producto que pudiese plantar cara al dispositivo de Apple sin conseguirlo. El ejemplo más claro del jarro de agua fría que supuso para ellas la presentación del iPhone original lo tenemos en Google. La empresa del buscador llevaba casi dos años trabajando en su propio sistema operativo para smartphones y tenían pensado lanzar el primer teléfono con Android a finales de 2007. Tras ver lo que era capaz de hacer el iPhone decidieron tirar todo su trabajo a la basura y empezar de nuevo, desde cero. Tardaron 18 meses en lanzar su primera criatura, el HTC Dream, un smartphone que, aunque incorporaba muchas de las funciones del iPhone, aún estaba muy lejos de poder plantarle cara. Sin ir más lejos, este primer teléfono con Android aún necesitaba teclado físico para la introducción de texto y estamos hablando de que se presentó un año y medio después del iPhone original".

4. Mucho tacto

"Antes del iPhone, el software de los teléfonos, incluidos los smartphones, era un tema secundario. Ninguna marca le daba la importancia necesaria. Apple presentó un conjunto perfecto, software y hardware creados el uno para el otro y trabajando al unísono para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Fue una cosa que quedó más que patente en la presentación, en la que Steve Jobs se burló de los smartphones que había en el mercado en aquellos momentos, diciendo que no eran inteligentes y que, además, no eran fáciles de utilizar. Criticó funciones de hardware anticuadas, como los teclados físicos y los stylus (lápices para pantallas), al tiempo que presentaba nuevas funciones tan revolucionarias como la pantalla multitáctil o el acelerómetro, arrancando grandes ovaciones de un público entregado. Todas estas características las vemos más que normales hoy en día y ya están integradas incluso en los smartphones de gama más baja, sin embargo, en aquella época eran revolucionarias. El iPhone estaba 5 años por delante de cualquier otro teléfono del mercado".

5. Algo que es caro

"¿Es un teléfono caro? ¿Por qué comprarse un Mercedes cuando otro coche mucho más barato también realiza la función básica de transporte de la misma forma? La gente se compra productos más caros porque, normalmente, ofrecen mucho más que los baratos. El iPhone no es sólo un teléfono, es un ecosistema en sí mismo que integra todo a la perfección, todo está pensado al milímetro, hasta el mínimo detalle, para ofrecer al cliente el mejor producto posible. Apple ofrece, gracias a su control, un teléfono seguro y sencillo de usar, con actualizaciones de software continuas y disponibles para todos los modelos compatibles al mismo tiempo, un servicio posventa excelente y una durabilidad increíble para tratarse de un producto tecnológico. Muchos critican la política de precios de Apple, sin embargo ha conseguido vender más de 1.000 millones de iPhone desde su presentación, no pueden estar equivocados".

6. Clientes y fans

"No creo haya fanatismo tecnológico cuando alguien decide comprar un producto de la empresa de la manzana. Creo que, simplemente, lo que hace Apple convence al consumidor. En 2007 Nokia vendía más teléfonos que nadie porque lo que hacía lo hacía muy bien. Luego llegó el iPhone y hoy en día Nokia se tiene que conformar con una cuota de mercado residual, casi inexistente. Apple venderá mientras siga manteniendo el alto índice de satisfacción al cliente que consigue con cada producto y mientras siga lanzando dispositivos novedosos y de calidad. Si algún día esto no es así la gente abandonará el barco y se irá a otro".

7. Aplicaciones

"Ya en su primera versión tenía un sistema operativo robusto y muy estable que incluía Apps creadas para trabajar a la perfección con el resto del conjunto. Las Apps ya estaban presentes en los smartphones en el momento en el que el iPhone se presentó. Todos tenían una aplicación de calendario, mail, un gestor de fotos y hasta su propio reproductor de música, estas Apps cumplían con su misión, pero eran muy primitivas y poco atractivas para el usuario. El problema era que, todas estas Apps funcionaban únicamente con los controles del teléfono, o sea, no podían cambiar, no se podían añadir más botones al teléfono ni teclas al teclado. Por lo tanto lo que había era lo que había, te tenías que conformar con eso. En cambio las aplicaciones del iPhone ofrecían muchas más funciones, eran mucho más atractivas y fáciles de usar y, lo más importante, podían cambiar en el futuro para añadir nuevas características o corregir errores".

"Como dato curioso, decir que no fue hasta julio de 2008, con la salida del segundo modelo de iPhone (el 3G), cuando Apple incorporó la posibilidad de descargarse nuevas Apps para el teléfono, durante el primer año sólo podías usar las que venían instaladas por defecto. La versión 2.0 del sistema operativo del iPhone permitía instalar aplicaciones, aunque no desde el mismo teléfono. Había que descargárselas en un ordenador mediante iTunes y luego sincronizarlo con el iPhone para poder usarlas. La App Store se inauguró con sólo 500 aplicaciones y en su primer fin de semana se descargaron un total de 10 millones".

8. ¿Aún es "lo más"?

"Me sorprende mucho que ahora se hable de falta de innovación en Apple, creo que nos hemos vuelto demasiado exigentes con las empresas tecnológicas, es como si la gente quisiera que Apple lanzase una nueva categoría de producto cada año que fuese tan revolucionaria y novedosa como el iPhone o el iPod lo fueron en su día y eso es imposible".

"No todas las empresas tienen la suerte de lanzar un producto revolucionario al mercado, Apple lo ha hecho varias veces en su historia, primero fue el iMac, luego el iPod y finalmente llegó el iPhone. Lo que ha hecho Apple desde 2007 hasta ahora es evolucionar su producto incorporando grandes nuevas funciones como su asistente virtual SIRI, la capacidad de desbloqueo con el Touch ID (Sensor de huellas) o el 3D Touch (que aún no tiene ningún otro smartphone del mercado), que es una tecnología capaz de medir la presión con la que tocamos la pantalla para ofrecernos nuevas opciones y atajos en las Apps que la utilizan. Apple no ha estado quieta todo este tiempo, aunque es cierto que hoy en día existen grandes modelos de Smartphone que pueden tratar al iPhone de tú a tú y hasta hacerle sombra en ciertos aspectos".

9. Muy conservador

"Quizás el mayor pecado de Apple en los últimos tres años haya sido el hecho de no haber cambiado prácticamente nada el diseño de su smartphone. El aspecto exterior del iPhone 7, el último modelo lanzado por la compañía, es prácticamente el mismo que el del iPhone 6 lanzado en 2014. Todo el mundo se esperaba un cambio radical en el aspecto del iPhone 7 y la incorporación de nuevas tecnologías, como las pantallas OLED, sin embargo esto no se ha producido y las voces de los más críticos se hacen oír. Se espera que sea este año, precisamente para celebrar el décimo aniversario del iPhone, cuando Apple saque un modelo totalmente rompedor tanto en aspecto como en nuevas funciones y hardware innovador. Apple sigue viva y seguirá sorprendiendo a todos por mucho tiempo".