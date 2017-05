Los niños del vídeo viral de la BBC ya tienen su serie

Después de protagonizar el divertido vídeo viral en el que interrumpían a su padre durante una conexión en directo con la BBC, Marion y Jack Kelly tendrán su propia serie animada, 'Las aventuras de Mina & Jack'.



En el desternillante vídeo se puede ver como Robert E. Kelly, el padre de las criaturas y profesor de ciencias políticas, es interrumpido inesperadamente por sus dos hijos, que no traman nada bueno. La madre de ambos, en un intento por salvar la situación, entra estrepitosamente en el despacho de su marido que lo único que puede hacer es poner cara de circunstancia.



Unas imágenes que resultaron más que inspiradoras para Lauren Martin, que ha sido la creadora de 'Las aventuras de Mina & Jack', que ya cuenta con el prólogo de lo que será una serie de animación producida por Hans House Productions.



La reacción de Kelly no se ha hecho esperar y a través de su perfil de Twitter ha confesado que el avance le ha parecido "muy tierno". "Mi esposa y yo nos hemos reído mucho", admite el profesor que además revela que su personaje es "apropiadamente tontorrón".





The Adventures of Mina and Jack - Prologue https://t.co/9u2LMjXSiG via @YouTube Funny take-off of our viral video. I look suitably dorky.