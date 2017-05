'Juego de Tronos': ¿Matará Jaime Lannister a Cersei?

Una oscura teoría dice que el hermano de la reina que acabará con su vida no será Tyrion, sino Jaime

El invierno por fin ha llegado pero el futuro en 'Juego de Tronos' parece más incierto que nunca. La ficción de HBO dejó las espadas en todo lo alto en el final de la sexta temporada, y para la séptima aguardan cientos de secretos y nuevas tramas por descubrir. Una de ellas, de las más comentadas sin duda, atañe a la relación de Jaime Lannister y su amante y hermana, la reina Cersei.

Una oscura teoría -basada en la maldición que pende sobre Cersei- dice que el hermano menor de la reina que acabará con su vida no será Tyrion, sino Jaime. Haciendo caso a esta profecía que ya 'aniquiló' a sus tres hijos... ¿Hará honor el Matarreyes a su apodo? Al menos para Nikolaj Coster-Waldau, encargado de dar vida a Jaime, esto tendría sentido.

"No quiero decir que él sería capaz.... Solo digo que es una teoría válida", confesó el intérprete danés en declaraciones a Mashable. "Puedo llegar a ver que eso tiene sentido, tiene un hermoso... es un bonito círculo desde que nacen juntos en el útero hasta que acaba matándola al final... Tiene sentido".

Sin embargo, tal y como indica el propio actor, nada de lo sucedido hasta el momento -más allá de un par de miradas cargadas de inquina- hace presagiar que Jaime vaya a traicionar a su hermana/amante/reina. "Todavía no he visto nada antes de la séptima temporada que me haga creer que sería capaz de hacer eso".

Por ahora, la aparición de la espada Lamento de Viuda en las nuevas fotografías podría indicar un pequeño acercamiento entre Cersei y Jaime. Esto da a entender que la reina ha entregado el arma en mano a su hermano, lo que ya es algo tras su notable distanciamiento en la última temporada.