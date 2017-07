Verano con mucho ritmo en Avilés

El verano llega a Avilés cargado de sorpresas. Comenzado julio, los niños ya han terminado el colegio y tienen tiempo para el ocio estival. Aún así, hay muchos otros que prefieren aprovechar el tiempo libre para realizar diferentes actividades programadas en el calendario avilesino. Este es el caso de los más de treinta niños que participan en los talleres "Verano con Arte" celebrados en la Factoría Cultural de Avilés, donde se aúna la pintura, la cerámica y el break-dance.

"Nunca he hecho cerámica, esta es la primera vez y me gusta mucho", afirma el pequeño avilesino Marcos Álvarez, nada más comenzar el taller. Otra de las asistentes a esta actividad, Eva Rodríguez, tiene apenas 5 años y es de Las Vegas. Esta pequeña, que dice gustarle la pintura, comenta que además de hacer actividades, quiere formar nuevos amigos dentro del campus. Un campus que tendrá otras dos ediciones hasta agosto, uno cada catorce días. Si bien, varios de estos niños pertenecen a la Escuela de Cerámica de Avilés e imparten talleres durante todo el año, la mayoría de ellos no están apuntados y únicamente buscan un pasatiempo veraniego.

Durante dos semanas, los más pequeños de la comarca disfrutarán de estos talleres infantiles en compañía de varios de los profesores más experimentados en las materias. Al mando del taller de pintura se encuentra Benjamín Menéndez; Lola Varela, que imparte clases de cerámica y Jesús Western "Chus", que es el encargado de llevar el curso de break-dance. Cada día, en grupos de diez personas aproximadamente, los más pequeños irán rotando entre los tres talleres, con una hora de duración por turno.

Así, los niños de la comarca avilesina lo pasarán en grande en el campus, retomado tras varios años en el olvido. "Ya se hicieron unas actividades similares anteriormente, pero ahora están mucho más organizados y mejor preparados para que los pequeños disfruten del verano en Avilés", señaló la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

La concejala del Ayuntamiento de Avilés también destacó la buena acogida que el campus está teniendo entre los niños y su complementariedad con los Talleres Infantiles de Avilés (TIA). "En Avilés ahora estamos creando varios espacios de forma lúdica y creemos que este campus de verano es un complemento necesario a la TIA por la creatividad artística que introducimos en ente espacio multidisciplinar", recordó Alonso. Además, la directora de la Factoría Cultural, Anabel Barrio, no ocultó su felicidad por todos los niños que se apuntaron. "Es fantástico. Han venido muchos niños", afirmó, Barrio.

Los no tan niños también tienen una cita en la Factoría Cultural de Avilés con el joven pinto avilesino Samuel Armas, quien dirige un curso de dibujo denominado "Anatomía artística". El curso, promovido para mayores de 16 años, cuenta con casi 20 alumnos. Tanto los mayores como los jóvenes intentarán cumplir este verano en Avilés la frase de Picasso que reza el mural contiguo a la Factoría avilesina: "Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer".