De León a Benavente con parada en Gijón

Son cuatro amigos que viven en el "mismo momento" y tienen la suerte de compartir la misma pasión por muchas salas musicales y festivales de España. Incluso han dado el salto a América Latina, "donde viven la música de otra manera. De forma más pasional". Son Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, que juntos forman el grupo de rock "León Benavente". Ayer pusieron el broche final a la quinta jornada de fiesta en Metrópoli en un concierto donde no faltaron temas de su último trabajo, "2", publicado el año pasado.

El paso del grupo por Gijón no fue algo fugaz. Vinieron "para disfrutar del buen ambiente que se respira en esta ciudad" y lo supieron aprovechar de la mejor manera posible. El día fue un momento de disfrute para los cuatro músicos y compañeros. Un enorme autobús Gibson con todo lujo de detalles y provisto de guitarras de la famosa marca llevó al grupo a un conocido lagar asturiano para que vivieran cómo son las espichas regionales. Sidra, tortilla, empanada y un ambiente agradable antes de preparar el concierto que cerró la noche. Cualquier excusa es buena para visitar un lagar y en este caso el pretexto fue la exposición de la conocida marca de instrumentos. Un repostaje más que merecido antes del inicio de la fiesta nocturna en un lugar en el que tenían ganas de repetir. Ya ofrecieron un concierto en la Plaza Mayor el verano pasado y se quedaron con ganas de volver, "porque Gijón es se esos sitios que te atrapan". César Verdú reconoce que tenían ganas de volver a subirse a un escenario ante el público gijonés: "Hacía un año que no veníamos por aquí y queríamos repetir", explica. Y gracias a Metrópoli surgió esta nueva oportunidad. "La pena fue que no pudiésemos venir en nuestra gira de salas, porque ese tipo de conciertos son diferentes y el tipo de público es también distinto", asegura César Verdú. "La gente que viene a vernos a las salas nos conoce más, se sabe nuestras canciones y los conciertos son más largos, en cambio, los festivales están más para darnos a conocer", afirma Verdú, batería del grupo.

El gran artífice de las letras de "León Benavente" es Abraham Boba. Este gallego busca la inspiración en todo tipo de escenarios posibles, incluso en una conversación o en la poesía. "Las canciones se hacen para comunicar algo y más que la temática en sí, la manera de abordar los temas es lo que más nos interesa", explica Boba. Es ahí donde han logrado el contacto con el público y alcanzar la conexión con la que hoy en día tienen con su gente, porque "aunque no sabes dónde está la fórmula sí es verdad que parte de la empatía con el público nace de la temática, porque decimos las cosas de forma directa y no empleamos excesivas metáforas".

Su música también tiene mucho que ver a la hora de generar este contacto. Sus ritmos tienen melodías pegadizas con toques ochenteros, "que hacen falta hoy en día". El gijonés Nacho Vegas, Antonio Arias y Santiago Auserón son algunos de los referentes a la hora de componer y crear música.

Cada uno viene de donde viene, pero "cuando nos juntamos sale la música de forma bastante natural", reconoce Eduardo Baos, que añade que "mucha gente nos dice que se podría resumir varias décadas de lo que se ha hecho en la música en España en alguna de nuestras canciones", algo que se toman de forma positiva. Pero ante todo quieren ser "certeros transmitiendo nuestras ideas de la forma más clara posible". Unas ideas que por otro lado "no pretenden decirle a la gente cómo tiene que vivir. Hay que cuestionarse las cosas, enfadarse cuando hay que enfadarse y disfrutar de la vida cuando hay que disfrutar. Y eso es lo que hacemos nosotros como grupo", apunta Boba. Tal vez ésta es su mejor receta para la música y para la vida.