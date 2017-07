Así se salva una vida: un rescate de película en la playa de La Franca

2. Los socorristas, sacando del agua a la víctima. 3. El bañista en dificultades es llevado hasta la orilla por los dos profesionales. 3. Tras comprobar que el bañista no respiraba, Carles Jiménez le practicó la maniobra de reanimación cardiopulmonar. 4. La segunda parte del simulacro contó con la presencia de un helicóptero que sacó del agua a un bañista en dificultades.

Un rescate de película. Eso es lo que los sorprendidos bañistas de la concurrida y bellísima playa de La Franca, ubicada en el oriental concejo de Ribadedeva, presenciaron en la mañana de ayer. Muchos de ellos dejaron por unos instantes de tostarse al sol, jugar a las palas, pasear por la orilla o leer la prensa, para no perderse un espectacular ejercicio de rescate simulado que, sobre todo para alegría de los más pequeños, contó incluso con la presencia de un helicóptero. No faltó, por lo tanto, detalle alguno a un simulacro que, según los responsables de los servicios de emergencias, pretendía lograr el mayor realismo posible.

"¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Me acabo de llevar un susto de muerte", exclamó el turista andaluz Ramón Pérez del Campo tras percatarse de la presencia de socorristas corriendo a toda pastilla en dirección al agua. Fue de los pocos usuarios del arenal que no escuchó las indicaciones que, con un altavoz, dio uno de los integrantes del equipo de rescate para advertir a los veraneantes que semejante despliegue no era más que un ejercicio de prácticas.

El simulacro propiamente dicho se dividió en dos partes. En la primera de ellas el socorrista Diego Ferreira hizo las veces de víctima. A salvarle entró al agua saltando sobre las olas y con gran rapidez, emulando al mismísimo David Michael Hasselhoff, Carlas Jiménez. Tras arrastrarle hasta la orilla entró en acción otra socorrista. La víctima fingía estar sin conocimiento. Ambos le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Entró también en acción el desfibrilador. Los curiosos se agolpaban entorno a ellos en un poblado corro para no perder detalle.

La segunda parte del rescate fue la más espectacular. Contó con la presencia del helicóptero de Bomberos de Asturias que hizo acto de presencia para descolgar a un rescatador que recogió, mar adentro, a un bañista en dificultades y lo subió con una grúa elevadora. En ese momento muchos bañistas corrieron hacía sus toallas para coger sus smartphones y grabar la intervención en vídeo.

El joven de 14 años Pablo Bravo contemplaba con atención de todo lo que pasaba a su alrededor. "Nunca había visto un rescate en directo. Los socorristas han estado muy rápidos. Con ellos en la playa estamos seguros", dijo. Su madre, la burgalesa Ana Grijalba, destacó el trabajo de los profesionales. "Ver estas cosas sirve para comprender lo que esta gente arriesga. Su trabajo es muy difícil y a veces no somos conscientes de ello pues mucha gente entra al agua de manera imprudente", manifestó.

Los sevillanos José Manuel García y Lola Barragán presenciaron el rescate junto a su hija Vega, de seis años. "Es chulísimo. Menos mal que solo es un simulacro. Ver que actúan de esta manera da seguridad", añadieron. Otro espectador calmaba a su hija, asustada por el despliegue. "Estáte tranquila. Esto es como un teatro o una película", dijo.

El coordinador de los socorristas de la playa de La Franca, Javier Reguera, destacó lo positivo de estos simulacros para poner en práctica los conocimientos adquiridos, unificar criterios de actuación y mantener a los profesionales en alerta. "Con todo esto intentamos automatizar los pasos a dar en caso de una situación de máxima emergencia y tener claros los puntos críticos del proceso", explicó Reguera, quien acumula dos décadas de experiencia protegiendo la vida de los bañistas.