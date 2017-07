"Australian Blonde" y que dure

El concierto de "Australian Blonde" marcó ayer un recorrido por la nostalgia, con un repaso esencial de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. El trío arrancó con "Control" y siguió con "Chance", un tema que vino acompañado de un singular solo de Paco Loco, guitarra de "Los Locos" que toca de vez en cuando, en momentos especiales como el de ayer, con los "Australian": Fran Fernández, a la voz y la guitarra; Paco Martínez a la batería; y el bajo Pablo Errea.

Paco Loco levanta la primera ovación de la noche con un nuevo solo en "Cool dive", que sonó tras "You kill me". Cambian los papeles cuando suena "When I look back" y es Errea el que toma la voz cantante, también en "War is over".

El tempo del recital se vuelve más calmado cuando entonan "Last one standing", para volver a la enérgica Black". Suena a continuación "Sebastopol", uno de los mayores éxitos de la banda; y tras interpretar "Carnaval" y "Seaside", el cantante anuncia al público, unas quinientas personas, que "esto se está terminando".

"Ha sido un concierto especial para nosotros", explica el vocalista desde el escenario. "Espero que el año que viene o dentro de veinte años estemos otra vez aquí". Y entonces retumba la traca final con su inconfundible "Chup chup chup". Se van pero regresan está vez con Tito Valdés, bajista de la formación inicial, que canta, con muy buena voz, "Lay it on the line". Fue un concierto corto pero que agradó enormemente a los seguidores fieles de esta banda asturiana.