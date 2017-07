Gijón , el octavo reino

Gijón es ya el octavo reino de "Juego de Tronos" la laureada serie de la cadena norteamericana HBO, gracias a la presencia ayer en la ciudad de dos de los actores : Sibel Kekilli, la actriz alemana que interpreta a Shae, y Kristian Nairn, el actor que va vida al gigante Hodor. Un encuentro muy esperado por los fans, que disfrutaron de su presencia mientras se sacaban fotos con ellos. Sibel tildó a sus fans españoles de "educados y respetuosos". Ambos actores han formado parte de la serie desde su inicio y se han despedido tristemente de ella con la muerte de sus personajes. "Fue una despedida muy triste, no quería asimilar la muerte de mi personaje. Además, fue difícil decir adiós a todo el equipo", explica la actriz.

Por su parte, Kristian admite "no haber recibido un peor regalo por mi cuadragésimo cumpleaños" que coincidió con el día de rodaje de su escena final en la serie. "Juego de Tronos" , una saga televisiva que se hizo famosa en España entre otros motivos por haber sido el regalo ofrecido por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al Rey Felipe VI por el paralelismo de su trama con las relaciones de poder en el contexto español, da pie a hablar de política con ambos actores. "El paralelismo entre la serie y la política se basa en tener el poder" explica Sibel. El actor norirlandés en cambio, prefiere no mojarse en materia de política y dice estar advertido "de qué asuntos no debo de tocar en las entrevistas". Asimismo, considera que se trata de contextos diferentes: "La serie está situada en otro contexto histórico, y me alegra que sea así, alejada de la actualidad en la que vivimos" asegura. "No confío en América, ni en el `Brexit´, ni en ninguna civilización europea", finaliza el actor. Los intérpretes coinciden en que la solución se halla en la cooperación de la humanidad, "no basta con estar en Internet, la gente tiene que salir a la calle, protestar y luchar por sus derechos" afirma la alemana.

Habrá que esperar hasta el 17 de julio para saber qué le deparará a las distintas familias de los reinos en guerra por el poder del Tronode Poniente, y cuántos de sus personajes sobrevivirán, así como cuáles nuevos aparecerán . Si algo está claro es que una de las principales lecciones que nos dejan la serie y sus actores es "no confiar en nadie, o convertirse en un Lannister" advierte Kristian. Todo puede pasar en "Juego de Tronos". A diferencia de lo que piensa la mayor parte de su público, los actores no creyeron necesaria la vuelta del personaje de Jon Snow, pero en cambio sí recalcaron su nostalgia de la "increíble interpretación del personaje del rey Joffrey" , o del personaje Ned Stark, cuya muerte, según Kristian, "cambió totalmente las reglas del juego", personajes entre otros muchos que no veremos en los próximos episodios.

Si sobrevivir en la serie no es tarea fácil, no iba a ser menos el rodaje. "Una de las escenas más complicadas fue la muerte de Hodo´, por las exigencias físicas que imponía". Por otro lado, Sibel reconoce la dificultad que entrañó el desarrollo de la escena de muerte de Shae o el juicio de Tyrion Lannister, "a nivel emocional y mental".