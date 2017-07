Avilés mezcla el pop que está de moda

La gira "Déjate llevar" destrozó ayer a su paso por Avilés las gargantas deshilachadas de los cientos de admiradores del pop que se concentraron en la pista de La Exposición de Las Meanas, que acogió un macroconcierto gratuito a cargo de Lorena Gómez, Paula Rojo, Conchita, "Ventino" y "Lagarto Amarillo". Una mezcla de estilos que cosechó un rotundo éxito de público.

Antes de que comenzase el espectáculo, la pantalla gigante del escenario proyectaba algunos de los vídeos musicales más sonados en las radiofórmulas, protagonizados por Malú, David Bisbal o Alejandro Sanz. Aunque con cuarenta minutos de retraso, Cristina Dalmau, la presentadora del evento organizado por Cadena Dial, saludó a los asistentes pasadas las diez de la noche y les presentó a la primera artista en actuar: Lorena Gómez, una de las más esperadas. Así lo dejaron claro dos pequeñas bailarinas que flanqueaban el lado derecho del escenario, Claudia y Leire Lanchas, de 10 y 7 años. Las pequeñas aseguraban que descubrieron a Lorena tras su paso por el programa televisivo "Tu cara no me suena" y que, desde entonces, no pueden parar de escucharla.

Lorena Gómez, después de destacar "el buen clima" y el "verde" de Avilés, arrancó el espectáculo con su recién publicado pero ya conocido tema "Indomables". A continuación, presentó un segundo sencillo que había presentado la noche anterior en su concierto de Torrelavega y que casi ninguno de los admiradores en la pista conocía llamado "Iguales". Antes de despedirse, la catalana pidió un extraño favor al público. "Quiero que le plantéis un besazo a la persona que tengáis al lado". Los avilesinos, que obedecieron, despidieron a la cantante entre coros y aplausos.

Acto seguido se subió a las tablas la cantante Conchita, que armada con su guitarra entonó su conocido tema "Puede ser" tras agradecer también a los asistentes su presencia. El show se alargó hasta bien entrada la madrugada con las actuaciones de "Lagarto Amarillo", que llevaba dos años de descanso y el quintento colombiano "Ventino", compuesto por cinco jóvenes que ya cuentan con admiradores en el país, como el joven Joel Santos, que aseguraba haberlas descubierto recientemente. La asturiana Paula Rojo fue una de las más aclamadas por los avilesinos.