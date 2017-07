Un festival de éxito y una idea para exportar

"Hemos superado con creces los objetivos que nos habíamos marcado este año, sobre todo en asistencia de público", manifiesta Marino González, director y promotor del Metrópoli, quien afirma haber sacado un balance muy positivo de la edición de este año.

El éxito del festival es tal que la organización ya planea la posibilidad de llevar Metrópoli a otras ciudades, que podrían sumarse a esta iniciativa en 2018 o 2019, según vaticina González. "Pero siempre manteniendo la edición gijonesa, pues es donde ha nacido y su punto de referencia", explica el director de la muestra.

Las actuaciones musicales y las exposiciones y desfiles de Comic Con, las actividades más concurridas, registraron números muy similares. "Estamos muy contentos, siempre hemos querido que fuesen a la par pues son disciplinas que pueden convivir perfectamente", sentencia González.

Unas mil personas han trabajado este año en el festival, ya sea directa o indirectamente. "Entre expositores, subcontratas y empleo directo, hablaríamos de un millar de empleados", expone el promotor, que no considera oportuno hablar de carencias aunque sí de posibles mejoras, ya que como explica, "el festival se amolda a unas tendencias que evidentemente van cambiando de año en año".

Metrópoli es un festival que ha evolucionado en estos cuatro años no tanto a nivel de contenido como de "la aceptación del público, pues al tratarse de un término a caballo entre la feria y el festival hasta que los visitantes no llegan y lo ven, no lo comprenden del todo", argumenta Marino González. El éxito de la cuarta edición pone de manifiesto que "Metrópoli" es ya un producto consolidado y el primer gran reclamo del verano gijonés.