Una espera sin apreturas

Lo que parecía el concierto más esperado del año en Gijón no resultó tal, al menos de puertas a fuera. La expectación que congregó Luis Fonsi a dos horas de su actuación apenas superó el centenar de personas haciendo cola a la puerta del recinto.

Pocos fans aguardaron ayer en los alrededores del Palacio de Deportes de la ciudad y aquéllos que lo hicieron reconocieron haberse sorprendido por la escasa expectación que había levantado el cantante. Es el caso de las vecinas y amigas de Avilés María Estrado y Sofía Rodríguez, de 16 años, que se habían hecho a la idea de una espera más concurrida: "Pensábamos que habría mucha más gente", señalan. Sin embargo, las más veteranas del club de fans del cantante con sede en Galicia y Barcelona ya estaban advertidas de la situación y argumentaron haberse encontrado justo lo que esperaban: "Nuestras compañeras de la delegación ya nos habían avisado de que en otros conciertos había habido muy poco público esperando, incluso en la apertura de puertas", explica la gallega Patricia Pita, de 28 años. Una de sus acompañantes, Jessica Méndez, de 25, también de Galicia, alude a cuestiones como tratarse de un día entre semana para explicar la poca afluencia: "Yo incluso me esperaba menos gente porque es martes y hace mucho sol".

Los pocos seguidores de Fonsi que esperaban la apertura de puertas desde unas horas antes reconocían ser fieles seguidores del cantante desde hacía años. Así lo manifestó Adriana Oria, estudiante de Música y de 17 años, que sigue al artista desde cuatro años atrás. "Mi disco favorito es 'Tierra' y mi canción preferida es 'No me doy por vencido'", comenta Adriana, quien exterioriza su descontento con el éxito mundial "Despacito": "Siempre he sido más de sus baladas, aunque siempre está bien probar cosas nuevas". Esta fan encuentra la razón del cambio de registro de Fonsi en su "búsqueda de algo más comercial que le catapulte a la fama", explica Oria.

Por su parte las integrantes del club de fans, que pasaron cuatro horas haciendo fila, se identifican más con el éxito del año y afirman escucharla "prácticamente cada día desde que salió", tal y como confirma Jessica Méndez. Es más, vestían una camiseta con letras grabadas que decían "Keep Calm and 'Házmelo Despacito'", prenda que el propio cantante ya había lucido en otras ocasiones. No obstante, son fanáticas acérrimas de canciones del repertorio de Fonsi como "Qué quieres de mí" o "Abrazar la vida". "De hecho yo me tatué 'Abrazar la vida' en el brazo", cuenta Patricia Oria para ratificar su nivel de fanatismo.

Las expectativas de los que allí esperaban eran altas, como el caso de Adriana Oria, que albergaba la ilusión de ver al cantante, pues era la primera vez que iba a presenciar un recital de Fonsi en directo. Al igual que Patricia, Jessica y sus acompañantes aguardaban una buena actuación. "Esperamos que sea algo totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora", dictaminan. Está claro que sus fans "No se dan por vencidas", como reza una letra destacada de su artista favorito.