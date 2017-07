Parejas que se aman y tienen relaciones con otros

Este año se cumplen 50 años del famoso "Verano del amor" de San Francisco y, entonces como ahora, las relaciones de pareja motivan debates intensos. Casados, solteros, amantes, relaciones extramatrimoniales, infidelidades, celos, traiciones o parejas tradicionales, terceras personas... De uno u otro manera, se llame como se llame, el corazón siempre demanda a alguien. Y de esta realidad ha surgido el término "poliamor", muy de moda actualmente y que se usa para definir la búsqueda de deseo y la atracción por otras personas cuando se tiene una pareja de forma estable.

Ana Fernández Alonso, sexóloga avilesina, afirmó ayer en un curso veraniego que este concepto no es nuevo, solo que ahora tiene otra connotación. "A principios del siglo XX, esté concepto existía en sus variedades dialécticas, como puede ser el amor libre o la libertad sexual. Podemos decir que el debate sobre el poliamor no es ningún planteamiento novedoso", señaló la especialista en una de las charlas impartidas en este curso de sexología, promovido por el Ayuntamiento de Avilés y que tiene lugar en el edificio de Servicios Universitarios de esta ciudad.

Para Fernández, este concepto lo empezamos a ver a partir de los años 90, en especial con el personaje de ficción "Wonder Woman" y demás teorías nacidas hace hoy más de veinte años. La experta todavía no sostiene que el concepto sea algo sólido sino que más bien está en construcción. "El poliamor va mucho más allá de la relación parejil que puedan tener dos personas. Todavía no es algo que esté muy reflexionado y se haya pensado en profundidad sobre el tema, pero es cierto que en la calle existe un debate", señala.

En la charla, con una treintena de asistentes, se desgranaron las diferentes formas del poliamor: poligamia, infidelidad, diferentes "affaires". Casi todo entra en el amplio abanico del poliamor. Y es algo que puede suceder en todas las parejas estables que buscan más allá de su noviazgo o matrimonio, una cura a sus deseos. "La fase de enamoramiento de los primeros meses va cediendo. Esas mariposas en el estómago que se tienen al principio es posible que vayan desapareciendo y esto se puede confundir con la falta de deseo", agregó, Ana Fernández, en la charla denominada "Formatos de pareja. Poliamores y otras modas".

Este curso avilesino, que se celebra todos los años en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, pretende acercar a sus alumnos a la disciplina sexológica y analizar el marco teórico de la Sexología. En las charlas, participarán numerosos especialistas a lo largo de esta semana, como Efigenio Amezua, Marcos Sanz y Laura Viñuela. Ayer, quedó claro que el poliamor, lejos de ser una realidad lejana, forma parte de la vida cotidiana de muchas parejas, aunque no conozcan la palabra.

"La sexología y sus transgresiones" o la "educación de los sexos en las escuelas" son un ejemplo más de las ponencias que se desarrollan en el curso hasta el viernes 14 de julio. Las conferencias que se enmarcan dentro de hoy día 20 de julio comienzan a las nueve de la mañana hablando de transexualidades con Ana Fernández, para después seguir a las 11.00 horas con "Sexualidades, diversidades y transgresiones" de Guillermo González, Iván Rotella y la propia Ana Fernández. Para finalizar, a eso de la una de la tarde, Iván Rotella y Ana Fernández hablarán de "Propuestas para la educación sexual". Avilés comienza su verano "con mucho amor".