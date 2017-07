"La transexualidad no es una patología, pero debe tener ayudas"

Guillermo González Antón, sexólogo y especialista en Bioética, además de expresidente de la Federación Española de Planificación Familia, visitó ayer Avilés para arrojar luz sobre los condicionantes de la identidad sexual, como ponente en las charlas sobre la temática que acoge el Centro de Servicios Universitarios durante estos días. Para este experto, la transexualidad es un asunto que se debe estudiar más en profundidad.

- ¿Hay una definición universal para la transexualidad o es un concepto aún en debate?

-En principio, los manuales de los cuales me fío, definen a los transexuales como aquellas personas que tienen una identificación sexual diferente o discordante al sexo que les ha tocado biológicamente.

- ¿La transexualidad nace con el individuo o se adquiere por circunstancias sociales o de otra tipología?

-La identidad sexual es un proceso. A pesar de ello, yo creo que las bases de una identidad sexual vienen por defecto. Se nace con ello y también creo que en la primera infancia hay una identificación. Posteriormente, se convierte en una identidad que ya es firme, entre los cinco y los siete años.

- Entonces, ¿estamos hablando de que la transexualidad tiene una base biológica?

-No está claro que tenga una base biológica. Se están haciendo estudios para ver si hay una base a nivel neurológico, pero no se ha determinado. De haber una matriz tiene que ser en la sexuación cerebral. Muchas veces toda la concordancia de la sexuación está en una línea, en un determinado sexo y después la línea es más discordante. Lo que está claro es que no es una patología porque más allá de que haya gente que lo rechaza, esto no crea ningún malestar.

- ¿Y por qué aún hay muchos que la consideran una patología? ¿No ha habido la suficiente concienciación social?

-No creo que sea ninguna patología. Desde mi opinión y desde la de un grupo bastante numeroso de personas no se considera una patología. Sin embargo, todavía es verdad que hay muchas personas que lo siguen pensando. La gente que defiende esta teoría se escuda en el argumento de que si no es una patología, no estamos obligados a cubrir los tratamientos. Por ello, todavía se incluye en libros que utilizamos los médicos como patología.

- Si la comunidad acepta ampliamente que no es una patología, ¿por qué no se intenta cambiar el término en muchos de los manuales?

-Algunos dicen que se hace para aportar un beneficio a esas personas, para que puedan tener tratamiento. Esto no significa que, como no se tilda de patología, no podamos ayudar a los transexuales. Por ejemplo, a mí me crea malestar ser gordo y ahora la Seguridad Social está cubriendo, en algunos casos, el tratamiento para el sobrepeso. Esto es una cuestión mía, debido a que soy un tragón. Pero a mí me crea malestar y, por eso, me podrían reducir el estómago... Que no sea una patología no significa que no puedan tener ayuda y no se les pueda tratar. No los podemos dejar abandonados.

- En los últimos años ha cambiado bastante la situación social de los transexuales. ¿Ha visto un progreso en cuanto a aceptación del tema?

-Cada vez hay un cambio a mejor. Creo que la gente que lo vive piensa que igual no hay tanto cambio. Por otra parte, en los grupos de profesionales que tratamos este tema creo que sí hay una mayor aceptación. Cuando le explicas a la gente el tema de la identidad sexual en foros, suele haber una buena acogida, especialmente cuando lo ponemos en común y ven ejemplos reales. Cuando alguien dice "yo soy "trans"", los demás comprueban que es totalmente normal, por lo que no debería de haber un mayor cuestionamiento sobre ello. Tenemos que darle normalidad al asunto. Es una tarea entre todos.