Los pastores: tradición, esfuerzo y orgullo en el corazón de los Picos

Se la conoce popularmente como "la romería cerca del cielo" y en el mismo cielo debieron de sentirse las familias de asturianos y turistas que ayer acudieron a la multitudinaria cita de la Vega de Enol, en Cangas de Onís, en la que los pastores hicieron gala de tres de sus principales valores: tradición, esfuerzo y orgullo.

La de ayer hacía la edición número 79 de un encuentro que volvió a ser la oportunidad de los pastores del Puerto para mostrar sus tradiciones, con juegos populares y exposiciones de su gastronomía, y también para reivindicar su labor como ganaderos en un ambiente familiar, natural y tranquilo: el Parque Nacional de los Picos de Europa, situado a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar.

La Fiesta del Pastor es el día grande de los ganaderos asturianos y, para celebrarlo, no escatiman esfuerzos. Y, si no, que se lo pregunten a los cuatro equipos que ayer participaron en la competición de tiro de cuerda que se desarrolló durante la mañana, en rondas de tres minutos cada una. Fue un torneo muy reñido en el que finalmente se impuso el grupo de los "Payares", de Cangas de Onís, seguido muy de cerca por los "Cartuchos", las "Casacas" y los "Melandros", por este orden, ante la atenta mirada del público congregado junto a la carpa de juegos. Entre ellos, el cangués Jonay Pérez, que se desplazó a la Vega de Enol junto a sus hijos Alba y Rodrigo Pérez. No dudaba en lanzar mensajes de apoyo a los "Payares" durante la ronda que les dio la victoria. "Para quedarse mirando callados está el cine, pero en estos juegos hay que animar", decía convencido. Sabía de primera mano lo necesarios que son los ánimos en este tipo de competiciones, ya que padre e hijos habían coronado previamente la Porra de Enol durante su participación en la tradicional carrera pedestre, a la que siguió una carrera a caballo que este año adquirió un tinte solidario, ya que los ganadores decidieron donar su premio en metálico a los jóvenes piragüistas Eloy Palacios y Fabila González, subcampeones de España de maratón, en la modalidad de K-2, que en septiembre viajarán a la República de Sudáfrica para representar a España en el Mundial de maratón, en K-2 junior.

Palacios y González, de 17 y 16 años respectivamente, iniciaron hace unas semanas una campaña para recaudar dinero para sufragarse los gastos del viaje, que no son cubiertos por la Real Federación Española de Piragüismo. El improvisado gesto de los jinetes se unió al arranque de generosidad iniciado por el grupo campeón de tiro de cuerda, "Payares", que también decidió ceder su premio para alegría de los chavales. "Nos hemos quedado muy sorprendidos y sentimos mucho el apoyo de la gente de cara al campeonato", afirmó, con entusiasmo y agradecimiento a partes iguales, Fabila González.

Generaciones unidas

La Fiesta del Pastor implica casi por igual a mayores y jóvenes. Así, en el caso de los más veteranos, durante el Concejo Abierto que se celebró tras la entrega de trofeos, hubo ocasión para homenajear a los pastores Manuel Franciso "Manolo" Sierra González y a María "Mari" Vega Álvarez, que fueron nombrados Pastor y Pastora de la Montaña del Covadonga 2017 por su "cariño, nostalgia, amor y pasión hacia el Puerto, a pesar de la dureza de aquella vida". Ambos recibieron una réplica en miniatura de las cabañas donde pasaron sus años como pastores.

Por su parte, las generaciones más jóvenes estuvieron representadas por Zaira Celdrán, que recibió su banda como Pastorina, y por las damas Covadonga Cuesta y Carlota Traviesa. A ellas se refirió con orgullo el regidor de pastos José Antonio García Álvarez, "Toño el de Mestas", como las "futuras ganaderas y queseras de la región, siempre vinculadas con sus padres y abuelos, que pertenecieron toda la vida al consejo de pastores".

Con la idea de inculcar la tradición a los pequeños, pudieron disfrutar de juegos tradicionales adaptados. Asimismo, los sentidos del oído y el gusto tuvieron una cita en la Fiesta, de la mano de la Banda de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís, y de varios puestos de queso gamoneu que hicieron, literalmente, las delicias de los desplazados a la Vega de Enol.