Avilés explora la música negra

El grupo "Capitán Cavernícola Blues Band" inauguró ayer, con algo más de media hora sobre el horario previsto, el festival de música negra La Grapa, que este año trasladó el escenario de la plaza de Carlos Lobo al parque del Muelle para mayor comodidad de músicos y espectadores. A la vera de la escultura del conquistador Pedro Menéndez, la banda avilesina formada en 1993 se metió al público en el bolsillo y demostró su veteranía con una actuación que combinó rhythm and blues, rock and roll y garaje. "Sigo sus pasos desde sus inicios y conozco casi todos los discos: "La era de los metales", "Blue band" o "La cueva fantástica", uno de los primeros", comentaba Juan Carlos López, emocionado ante la presencia de esta formación que volverá a jugar en casa el próximo día 12, en el festival Luanco al Mar, donde acompañará, junto a Héctor Tuya, a Loquillo. "No somos muy conocedores de la música negra, pero seguro que nos sorprenden y disfrutamos de un buen rato", indicaron los amigos Lola Menéndez y Charlie de la Calle, que a la hora que sonaban los primeros acordes paseaban por las inmediaciones de la ría y atraídos por la música se acercaron al parque. "Esto promete", añadieron a los pocos minutos de elegir un lugar desde el que seguir las actuaciones.

La banda avilesina, que extiende su discografía a ocho títulos -el último, "A mi manera", grabado en el año 2015 en los estudios Dynamita y producido por Danny G-, entregó el testigo al grupo británico de soul "Stone Foundation", que presentó el trabajo "Street Rituals", publicado el pasado marzo y que tiene como colaboradores de relieve a William Bell o Bettye Lavette. Encabezada por el bajista Neil Sheasby y el vocalista Neil Jones, que plantaron la semilla de la formación, vivió una gran oportunidad apenas hace seis años, cuando John Bradbury, batería de The Specials les invitó a participar en una gira por el Reino Unido. A partir de entonces, encadenaron un triunfo con otro y se cuentan por miles los seguidores que, como los hermanos Mario y José Antonio Fernández Granda, de Gijón, recuerdan dos de los grandes éxitos discográficos de este grupo inglés: "To find de spirit" y "A life unlimited".

La veraniega noche del tercer La Grapa Black Music Festival continuó en el parque del Muelle con la también británica Shirley Davis & The Silverbacks. La cantante de voz poderosa y dulce que está desarrollando la carrera musical en Australia sorprendió a cuantos aficionados a la música negra se reunieron en el evento avilesino. "Apunta a convertirse en la nueva diva del soul en Europa arropada por los instrumentistas madrileños", señaló el promotor musical Dani Allman. Juntos, voz y músicos, presentaron "Black Rose", su primer lanzamiento con Tucxtone Records, un sello pequeño independiente centrado en música soul, reggae y afro.

El plato fuerte de la noche llegó de la mano de"Speedometer", una banda de culto para los amantes del funk, el rhythm and blues y el soul. Creada en el sur de Inglaterra como cuarteto, fue creciendo hasta alcanzar los diez miembros, que han grabado un disco con Marta High, la que fuera líder de la sección de coros de James Brown. Su música ha inundado las cadenas de radio especializadas; ayer congregó un número no muy grande de espectadores en el parque del Muelle, pero selectos, convirtiendo la cita musical en obligada para los amantes de la música negra. "No podíamos perder este concierto", apuntaba un grupo de amigos leoneses de vacaciones en el concejo.

Esta noche, la segunda entrega.