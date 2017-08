El Xiringüelu de Pravia se protege de la lluvia

La sidra en frío y el toldo de la caseta, bien puesto. Eso es todo lo que se necesita para el inicio de la romería del Xiringüelu de Pravia, que llenará el prau de Salcedo hoy con una estimación de treinta mil personas para disfrutar de una de las mejores folixas de Asturias. La llegada masiva de romeros se prevé a partir de las once de la mañana, cuando las charangas "DGT" y "Menudos Notas" inicien el descenso a la vega desde la villa praviana, después de una noche de farra por los locales del pueblo. El ansiado "Xirin" ya está aquí.

Haya sol o lluvia, las casetas están preparadas para todo. El objetivo es que nada empañe el festejo. Así, las construcciones están dotadas de tejados a dos aguas para evitar las bolsas en las lonas, que también servirán para huir del calor si sorprende "Lorenzo". Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán cubiertos, pero la lluvia no hará acto de presencia a partir del mediodía. De hecho, hay un cero por ciento de probabilidades de que caigan precipitaciones desde las dos de la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 16 y 21 grados centígrados.

No obstante, la lluvia ha sido la indiscutible protagonista durante la semana en los trabajos de construcción de las casetas. De ahí que se hayan elevado los toldos para que el agua corra y no moje a nadie. Pero todo parece indicar que el tiempo respetará el Xiringüelu, que fue pregonado por el guionista de televisión Isaac F. Corrales.

En el prau de Salcedo, la romería se animará hacia el mediodía cuando a las charangas del descenso se sumará "Los Cruzaos de Ceares". Las fanfarrias llenarán de ritmo la zona de las casetas, a la que no se podrá acceder con bebida de fuera y estará controlada por personal de seguridad. Los romeros que acudan sin peña deberán situarse en la finca anexa, que contará con servicio de bar y música.

La fiesta se prolongará durante toda la tarde y cuando el día de paso a la noche se iluminará el área de casetas con unos focos instalados por la Cofradía del Xiringüelu. También habrá una docena de voluntarios para recoger vidrios en el prau. Pese a ello, Guillermo Rodríguez, miembro de la Cofradía, recomienda recoger en la medida de lo posible los cascos y latas, así como llevar calzado cerrado para evitar cortes. Asimismo, el estacionamiento de coches estará en un terreno cercano y se accederá por el polígono industrial.

Ya está todo listo para que comience el Xiringüelu, la fiesta más esperada de la comarca y una de las más singulares de Asturias.

Podría decirse que el Xiringüelu es la madre de todas las fiestas de prau. Las empresas organizadoras de eventos afirman que la romería praviana es "con diferencia" la que más jóvenes atrae en Asturias. Ni siquiera el Carmín le hace sombra. Entre "Versity Eventos" y "Unievento" movilizarán hoy más de cien autobuses (unos 5.400 romeros), llegados desde todos los puntos de la región e incluso de León y Cantabria. "Mientras que para al Carmín llevamos 30 autocares, para el Xiringüelu, el doble", asegura el avilesino Sergio Clemente, de "Versity Eventos". ¿La clave del éxito? "Es la fiesta más auténtica. Aunque en los últimos años se haya masificado, la Cofradía ha logrado conservar su esencia", opina Alejandro Fernández, "Curro", de "Unievento".

Sin embargo, no todo son piropos. Los empresarios sostienen que hace falta más iluminación y seguridad en el entorno de La Azucarera. El Ayuntamiento les cede todos los años la explanada de la fábrica, en ruinas, que "como espacio está fenomenal, pero tenemos un problema de alumbrado". Sobre todo, en el viaje de vuelta, a las diez y media de la noche. "No hay luz y aquello parece la procesión de las linternas", protestan los empresarios, que reclaman más apoyo de los cuerpos de seguridad. "Son miles de jóvenes y tenemos que estar lidiando con nuestros clientes y con los que no lo son, porque también hay autobuses privados", critican.