El culete de Belén Esteban en Requejo

Belén Esteban inauguró sus vacaciones en Asturias bebiendo unos culetes de sidra en la plaza de Requejo, en Mieres. Nadie esperaba a la colaboradora de "Sálvame" en la villa minera, así que su llegada a la plaza con "Migue" (su pareja) causó un gran revuelo: "Al principio no nos creíamos que fuera ella", afirmaron los clientes de las sidrerías. Pero sí, es Belén Esteban y está descansando unos días en la región. La ex de Jesulín de Ubrique pasó ayer el día por Gijón, información que compartió en su cuenta personal de la red social Instagram, y aprovechará los próximos días para seguir conociendo Asturias: "Me encanta esta tierra", aseguró a los camareros que la atendieron en Mieres.

La apodaron "princesa del pueblo" y ejerce como tal. Belén Esteban no escatimó en charla con todos los que se acercaron a saludarla en la plaza de Mieres. Unas setenta personas, para las que tuvo palabras amables pero a las que pidió que no le hicieran fotos: "Es que si no esto va a ser un agobio, la verdad", avisó. Alguna imagen sí tomaron, de lejos, y la noticia se extendió por las redes sociales. Estuvo sentada en la terraza de la sidrería "Ca'Laura" y se interesó por la sidra. No intentó escanciar, pero sí se aseguró de tomar bien los culetes: "¿Todo de un trago?".

Entre culetes, la colaboradora de "Sálvame" y su pareja también charlaron distendidamente con un minero que estaba sentado en la misma terraza. Él le explicó su trabajo en el tajo y le enseñó fotos del interior de un pozo: "Quedó impactada, parecía muy interesada en todo, fue muy agradable". Anunció que tenía previsto conocer la región.

Lo dijo y lo cumplió. La "princesa del pueblo" salió ayer temprano del hotel en el que se aloja para conocer Gijón. Una ciudad que, dijo en Mieres, "está entre lo que quiero ver". Se interesó en otros lugares de Asturias, pero no desveló su agenda para los próximos días. A Asturias llegó con chaqueta, para aguantar bien el fresco, pero luciendo moreno tras pasar unos días en Menorca. "Estamos encantados de que haya pasado por aquí, esperamos que repita", afirmaron los hosteleros de Requejo. Son sus segundas vacaciones estivales en la región. "Princesa del pueblo", como una reina en Asturias.