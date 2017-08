Gozón regresa a los años 80

Luanco regresó ayer a los años ochenta, pero no había pelos cardados ni tachuelas en las cazadoras de cuero. Tampoco gobernaba Ignacio Artime por el PSOE. Eso sí, lo que sí sonó fue la música de una generación que aún sigue dando guerra. Las notas de "La Frontera" y su "Límite del bien y del mal" calentaron la velada inaugural del festival "Luanco al mar" ante cientos de personas que no quisieron dejar de escuchar aquellos clásicos con los que algunos crecieron y otros bailaron en no pocas jornadas de fiesta. Hablar de los años ochenta en Luanco es hablar de la discoteca Maite. Y a escala estatal, "La Guardia" también puso su granito de arena para confeccionar la banda sonora de aquella década prodigiosa para la cultura musical. Entonaron "Cuando brille el sol" y más de uno clamó porque el astro rey se quede en Asturias durante unos días más. Tras "La Guardia", el escenario fue tomado por otros andaluces, "Danza Invisible" con Javier Ojeda a la cabeza, una de las voces preferidas por el Alcalde de Gozón, Jorge Suárez, según manifestó ayer por la mañana, cuando tuvo ocasión de estrechar su mano. "Danza Invisible" tocó piezas de sus primeros discos aunque también se dejó llevar por los temas de "A tu alcance", su disco de mayor éxito con "Sabor de amor", entre otras.

Los encargados de cerrar la noche fueron los más rockeros, "Burning", que cantaron aquella que decía "qué hace una chica como tú en un sitio como este". Todo fue en la primera jornada de "Luanco al mar", que hoy continúa y contará con "Loquillo" como cabeza de cartel. También actuarán Héctor Tuya y "Capitán Cavernícola Blues Band".