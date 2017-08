En el planeta de "La Oreja"

"El planeta imaginario" de "La oreja de Van Gogh" sonó ayer en el escenario de Poniente para hacer disfrutar a los muchos miles de personas que le han cogido el gusto a que la Semana Grande gijonesa les haga trasnochar con dosis de música. Y a los que Leire Martínez, vocalista del grupo, agradeció su presencia, algo menos masiva que un día antes, pero también muy llamativa. "Qué gusto regresar a esta tierra que tanto nos quiere", reconoció la cantante, antes de advertir que con su nuevo disco presentan un trabajo "que habla de amor, pero no del que hablábamos hace 20 años; ahora hemos visto que no hay amores intocables". Sonaban "Estoy contigo", "El último vals", "Intocables", "Inmortal", "Rosas", "Diciembre" y otros muchos temas que, cuanto más clásicos, más coreaba el público.

Porque el grupo donostiarra no ha dejado de sumar fans en estos años de trabajo e inmersión en ese rock suave que les caracteriza. Y algunos se merecen toda la dedicación que éstos ponen en el escenario, como los primeros que ayer ocupaban los espacios más ceranos a los músicos. Como la familia formada por Victor Serrano y Claudia Quevedo y su hijo Arón en el cochecito. "Nos gustan mucho 'La Oreja' y como venimos con el niño no nos podemos quedar hasta el final, somos de Llanes, así que entre que volvemos se nos hace un poco tarde para él. Veremos un par de canciones del principio y por eso que nos hemos venido pronto, para estar aquí desde que empiece" contaban. Otra familia, la formaban Ana Castro y María Alonso, guardaron pronto el cotizado espacio de la primera fila "porque nos gustan mucho; a mí lo de ponerme en el mogollón no me hace mucha gracia, pero a la niña le hace ilusión estar delante así que qué le vamos a hacer". Y entre tanto fan, algún veraneante en busca de buen ambiente. Como los pucelanos Manuel Martínez, Ainhoa Sierra y Rafa Castro: "A nosotros nos gustan sin más, pero hemos venido a pasar el fin de semana y ya que está aquí todo el ambiente nos parece un buen sitio para empezar la noche, y seguro que alguna canción acabamos cantando" admitian. Y es que cantar, cantó todo Poniente.