Asturias exprime su sed de verano

Lorenzo se desperezó ayer en el Principado, en el primer gran fin de semana de agosto con sol. Cuatro días de playa en las dos primeras semanas del mes, dicen los habituales de los arenales del Principado. Hay quien, ni siquiera lo echa en falta. La extremeña Estela De las Heras pasa su primer verano en Asturias y está "encantadisima con el maravilloso sol del paraíso, una temperatura que es un delicia, igual que los verdes que están todos los prados", subraya la joven, que ayer disfrutó del sol en la playa de la Griega (Colunga).

"En Cerredo faltó poco para nevar en los últimos días así que hoy (por ayer) estamos encantados? ¡por fin sentimos un poco de calor en Asturias!", confesó la familia Constenla Gama, natural de Degaña, que aprovechó los rayos de sol para disfrutar de la jornada sabatina en San Juan de la Arena, en el concejo de Soto del Barco. Silvia Cristina Gama y Pedro Constenla más sus hijos Andrea, Diego y Aida madrugaron para llegar temprano a la pequeña localidad marinera del bajo Nalón, y a media mañana daban buena cuenta de sus viandas en el paseo marítimo. Entre sus pertenencias, un imprescindible veraniego: la nevera, para mantener fría la bebida.

También mantienen el tirón como destino turístico los Lagos de Covadonga, sobremanera cuando luce el sol y la buena temperatura, tal como ocurrió éste sábado, con 23 grados centígrados en los aledaños del lago de La Ercina y cientos de turistas disfrutando de esos parajes de la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa. Se esperaba que subieran alrededor de 4.000 usuarios a lo largo de la jornada en el operativo del Plan de Transporte en servicio público, dado que, el viernes, fue uno de los más fuertes de la temporada estival con una cifra superior a los 5.000 viajeros. Las expectativas, en cuanto a afluencia de visitantes, parece que se mantendrán a lo largo del "puente" festivo de la Asunción, salvo cambio radical de la benévola meteorología reinante este fin de semana.

El vizcaíno Luis Hernández exprimió al máximo las horas de sol en San Juan de la Arena. "Vivo en Bilbao pero mi familia es de aquí, a donde vengo de junio a septiembre en verano. Y este año más que verano he tenido de todo: otoño, invierno?", manifestó Hernández, quien se llevó hasta el arenal sotobarquense a su amigo José Antonio Rioja, natural de La Rioja, que se mostraba encantado con la jornada de calor: "Lo he traído yo, que he venido anteayer", confesaba.

La tónica de ayer se mantendrá a lo largo de todo el puente festivo pues la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy en Asturias cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes altas y, a primeras y últimas horas, algunos intervalos de nubes bajas, con temperaturas en ascenso. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

La tendencia al alza ya comenzó a sentirse ayer en algunas zonas del interior como Pola de Somiedo con una diferencia térmica de seis grados respecto a la jornada del viernes. En la costa únicamente se incrementó en un grado con respecto a la jornada anterior.

En las playas del Oriente, los bañistas hacían cuentas de las escasas horas de sol que han podido disfrutar en la primera mitad de agosto. "Tuvimos seis días de playa desde el sábado pasado a este viernes. La semana pasada solo hizo dos días buenos", matizaba uno de los habituales del arenal de Celorio.

En la playa de Santa Marina, en Ribadesella o en La Griega (Colunga) volvieron a abrirse las sombrillas, igual que en San Lorenzo, en Gijón. La ciudad, inmersa estos días en plena "Semana grande" lució ayer una imagen típicamente estival, con lleno hasta la bandera tanto en el arenal como en el paseo del Muro, igual que se pudo apreciar en otros rincones del litoral asturiano.