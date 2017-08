"Revólver" roza la piel de Poniente

"Revólver" cogió ayer el testigo de "La oreja de Van Gogh" en la explanada de la playa de Poniente. Carlos Goñi y su equipo fueron los encargados de ponerle música, con ese rock que tanto gusta a sus fieles seguidores, a la noche gijonesa. "No se me ocurre un sitio mejor para estar, ni con mejor compañía", le dijo Goñi a su público, en su primer acercamiento. Para, a continuación, advertir que nadie esperase un concierto corto porque "Valencia está muy lejos y uno no viene aquí solo para un ratiño". El grupo, formado la ciudad del Turia en 1988, congregó a miles de incondicionales, aunque sin llegar a los registros de éxito de Orozco. La media de edad también fue algo más alta, pasando de los 40, y eso tras casi treinta años encima de los escenarios tiene su lógica. Con "Premios y cicatrices" abieron el tarro de las esencias musicales, para seguir con "Sara", "El roce de tu piel", "Mustang shelby"... "Si es tan solo amor", y muchos otros temas actuales y pasados. Y sus devotos, coreaban.

Como Alberto Román, declarado "gran seguidor de la banda". Contaba Román que su vida ha cambiado mucho desde que descubrió a "Revólver" y es por eso que ahora aprovechó para llevar al concierto a sus dos hijos, de cinco y ocho años, "para que conozcan la música que le gusta a papá".

Desde Piedras Blancas y Salinas llegaron también a Poniente José Manuel Pérez, Quique Fernández y Ana Pérez. El primero de ellos es un habitual de las citas con "Revólver". La de ayer no fue la primera vez que pudo disfrutar de su directo: "Este año ya los ví en Pola de Siero y el año pasado en Avilés", declaraba el joven, claro fan de la agrupación ya que "lo sigo bastante desde que empezó y tengo toda la discografía". Frente al escenario también esperaban el inicio de las primeras notas sus otros dos amigos Ana y Quique. "Me gusta alguna canción e incluso intenté ir a verlos en directo, pero no pude comprar la entrada para el concierto de Avilés", explicaba Ana Pérez. A Quique Fernández este grupo le gusta, pero "pero no soy un seguidor nato, de hecho, es la primera vez que voy a verlos en concierto", declaraba Fernández.

"Estoy aquí un poco de casualidad", declaraba Eva Carolina Caballero, que fue "arrastrada" por su pareja Juanfran Suárez hasta Poniente. "Seguro que después del concierto de hoy le empieza a gustar porque es una música que engancha", apuntaba su compañero.