Rodrigo Cuevas canta "Tengo de subir al puertu"

Nuevo vestuario, más elegancia, mucho humor, y nuevos sonidos. Rodrigo Cuevas estrena mañana a las 20.30 horas en el teatro de La Laboral de Gijón su nuevo espectáculo, "El mundo por montera", en el que habrá bailes, coplas y hasta reguetón. Bueno, no exactamente. "Reguetonada" es el término que prefiere usar el artista de moda. "He estado muy influenciado por el rap y el reguetón últimamente. Todo lo que me llega lo intento filtrar, y mezclado con la música tradicional, ha salido esta fórmula", explica, antes de desvelar los detalles de su segundo espectáculo, que tiene como novedad que se lanzará durante este mes fuera de Asturias en Santander, Bilbao, San Sebastián , León y Madrid.

"Es todo nuevo lo que se encontrará el público", cuenta, aún abrumado por la fama y el movimiento mediático que ha conseguido tras un año en el que triunfó con el tema "Al ritmu de Verdiciu". En "El mundo por montera" el público disfrutará de catorce temas, y hasta cuatro colaboraciones especiales entre músicos y grupos, en un papel totalmente inesperado. "Algunos serán sorprendentes, de artistas fueron del contexto tradicional, como una persona que estamos acostumbrados a verla con tonada muy tradicional, y que ahora cantará conmigo algún muy moderno", relata.

El espectáculo durará una hora y media. "Habrá temas nuevos, pero no de composición propia, sino tradicionales con otra música o melodías que llevo a mis letras. Me basé en la música que escuchaban nuestros güelos por la radio, para demostrar que había muy buena calidad y que hoy siguen pudiendo tener vigencia", explica. Así cantará, por ejemplo, una versión original de "Tengo de subir al puertu". "Interpretaré también una canción tradicional de Sanabria con un toque muy africano y electrónico, o una danza con todo el público, que es algo que tenemos como muy prehistórico en Asturias, pero que hay que darle la importancia que se merece".

Rodrigo Cuevas promete un par de temazos muy buenos que sorprenderán al público, casi al mismo nivel que "Al ritmu de Verdiciu". "Ya se conoce el remix del 'Toro Barroso', pero hay otros muy cachondos en esi mismu rollu", desliza.

La inspiración para su nuevo show le llegó en una época difícil. "Cuando lo escribí acababa de llegar a Asturias después de once años, me murió la burra, tuve la mudanza, tenía que asimilar la fama y afrontaba muchos cambios a los que ajustarme", cuenta antes de describir el resultado final: "Pensaba para mí que cómo iba a escribir una comedia en ese estado, pero al final para relatar una comedia hay que vivir antes una drama, porque es la mejor forma de encontrar los sentimientos más profundos". Y de toda esa mezcla, y carrusel de emociones, logró salió "El mundo por montera". "Habrá mucho más contraste, con partes más delicadas que el show anterior, pero con otras más altivas y sentimientos mucho más románticos, que voy intercalando", subraya Cuevas.

En La Laboral empieza mañana una gira y un año que espera que sea mucho mejor y algo más tranquilo que el año de su debut. "Espero hacer algún show menos, que el año pasado hice cerca de cien, y que sean mejor pagados", sonríe. Y lo hará con el objetivo de seguir disfrutando con su peculiar visión de la música tradicional asturiana. "No represento a Asturias, ni estoy puesto puesto por el Principado, solo soy un artista individual, que lleva con orgullo ser asturiano, y al que le parece que tenemos una cultura muy rica, que hay que aprovecharla como el flamenco o el arte contemporáneo", concluye.