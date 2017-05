"Un reino unido", un amor interracial de eco mundial

Romance y drama son dos de los pilares fundamentales sobre los que se construye Un reino unido, un "biopic" de la directora Amma Asante sobre Seretse Khama, rey de Botsuana, que, al casarse en 1948 con Ruth Williams, una oficinista londinense blanca, provocó un conflicto internacional porque el apartheid no permitía los matrimonios interraciales. Asante ("Belle", "A Way of Life") dirige este drama romántico basado en hechos reales y protagonizado por David Oyelowo ("Selma", "El año más violento") y Rosamund Pike ("Perdida", "Jack Reacher"). Basada en el libro "Barra de colores", de Susan Williams y con un guión de Guy Hibbert, la película tiene una bella banda sonora de Patrick Doyle.