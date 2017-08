Gijón, preparado para su Semana Grande

Gijón siempre es una ciudad de sorpresas y cuando llega su Semana Grande, lo es todavía más. Sorprende por la música, con una oferta tan dispar como mundial, que este año va desde las bulerías de Bisbal, pasando por las gaitas internacionales y caseras, hasta el mod del Euroyeyé.

En este primer fin de semana de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Begoña los trajes regionales se entremezclaran con las Vespas, lo que hace que la ciudad tenga una vez más una singularidad muy especial. Ha sido un verano intenso hasta ahora, que deja atrás el festival Tsunami, la "Semana negra", Metrópoli, el Festival Folclórico Internacional... pero aún queda mucho por hacer y por celebrar, ya que aunque el tiempo no siempre trae el verano, hay muchas más cosas que unos rayos de sol para poder disfrutar de los días estivales.

Las fiestas de Begoña dan por fin comienzo hoy y el actor Roberto Álvarez, gijonés de nacimiento y querencia, será el encargado de dar el pistoletazo de salida con el que comenzará la Semana Grande. En su pregón (hoy, a las 21.00 horas) el actor tiene previsto "exaltar algunos de los tópicos más arraigados del pueblo asturiano y de su carácter regional, tales como son el recuerdo siempre presente de sus antepasados, la memoria de la infancia, quiero hablar sobre como es la gente, la generosidad que tienen, la gastronomía? de niño jamás hubiese podido imaginarme subido en el balcón del Ayuntamiento de Gijón", confesaba ayer, en ruta hacia la capital de la Costa Verde. Para Álvarez, acostumbado a los focos, los estrenos y el protagonismo, "enfrentarme a los gijoneses para dar el pregón me resulta muy emocionante; esto es un tipo de ilusión diferente al que siento cuando hago una película".

Ni el gijonés más entusiasta conseguirá llegar esta semana a todas las propuestas, pero puede que unas pistas ayuden a organizarse.



1. Pregón y pistoletazo a la Semana Grande

El telón de la fiesta ininterrumpida en Gijón se levanta hoy, a las 21.00 horas, en la plaza Mayor. Manuel Durán (tambor del Ayuntamiento), Lorena Corripio (tonada), y los grupos folclóricos Azabache, Real Grupo de Cultura Covadonga, El Xolgoriu, Xaranzaina, Jovellanos, La Alegría, Los Xustos, Trebeyu, Xiringüelu y Excelsior, arroparán al pregonero, el actor gijonés Roberto Álvarez. Una palabras para la fiesta que se sellarán con la canción-himno "Gijón del alma", interpretada por Víctor.



2. David Bisbal

Sin duda uno de los platos fuertes de esta Semana Grande es el concierto del almeriense, autor de éxitos como "Corazón latino". En esta ocasión aprovechará para presentar su último disco "Hijos del mar" con el cuál se encuentra actualmente de gira. La cita es hoy, a las 22.30 horas, en el Palacio de los Deportes de La Guía.



3. Para gaiteros y folclóricos



El XVII Festival Internacional de Bandes de Gaites Villa de Xixón propiciará que durante la tarde de hoy (desde las 19.00 horas) en diversas plazas y puntos céntricos suenen las gaitas. El punto culminante será el defile por la ciudad (20.45 horas, desde el Náutico), para llegar a la plaza Mayor donde se celebrará la Gala del Festival. El protagonismo lo tienen hoy las bandas "LaKadarma" (Asturias), "Ariños do Castelo", de Mos (Galicia), Bagad Karaez (Breizh-Bretaña), "The pipes and drums clan gathering London" (Inglaterra) y los anfitriones, "Villa de Xixón".



4. Todos al teatro



La veterana actiz Lola Herrera llega hoy a Gijón para representar "La velocidad del otoño" junto a Juanjo Artero. Una obra mordaz y divertida acerca de la vejez y la fugazidad de la vida. La obra, se representará en el teatro Jovellanos hoy y mañana a las 20.30 horas. Otra propuesta menos clásica la ofrece Teatro del Cuervo, que desde hoy y hasta el domingo, en horario de mañana y tarde con hasta seis funciones al día, interpretarán "Tienda 47". Será en la zona de la Terraza de la Laboral.



5. Empieza el baile



Los días de fiesta son para bailar, mucho más si estamos en verano. Las actuación de la orquesta "Kubo" hoy viernes a las once en Poniente seguro que hace que muchos empiecen la noche a ritmo de bachata. Mañana, como no podría ser menos otra orquesta se encargará de arrancar los primeros bailes de gijoneses y turistas de la ciudad. En esta ocasión serán los gallegos "Grupo Yukatán" los que desplegarán su repertorio instrumental y vocal en el paseo de Begoña a las diez y media de la noche.



6. Música y risas en la Terraza del Jardín Botánico



La oferta del jardín tampoco se caracteriza por estar falta de variedad. Hoy, los amantes del pop podrán disfrutar con la actuación de "Pop tops", liderados por Phill Trim, a las 22.30. El sábado, a la misma hora, los más mayores pueden hacerlo con el humor de Txabi Franquesa y María Juan, monologuistas asiduos de "Las noches del club de la comedia", que seguro conseguirán más de una carcajada del público. El domingo la música sigue gracias a el concierto del artista asturiano Rodrigo Cuevas, que ya tiene agotadas las entradas. El músico estará presentando "El mundo por montera", su segundo espectáculo en solitario que aúna el folclore, la música popular y el sarcasmo.



7. Euroyeyé



Las "scooters" del Euroyeyé ya están preparadas para su particular homenaje a la subcultura de los sesenta y realizarán su tradicional paseo mañana sábado, a las 11.00, con salida desde la plaza del Marqués. El festival, además de sus conciertos del Casino, entre los que están bandas como"Fogbound" (hoy, a partir de las 22.00 horas) o "Tito Ramírez", todas con reminiscencias de la cultura sixties como punto de unión, también lleva de añadido este año exposiciones de artistas de diferentes partes de España, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, ciclos de cine y todo un sinfín de actividades para los amantes del género.



8. Día d'Asturies



Los amantes de la tradición y el folclore asturiano tienen otra cita. La del domingo, Día d' Asturies en Xixón. Un desfile tradicional saldrá de la plaza Mayor en dirección al Cerro de Santa Catalina, contando con la presencia de la Banda de Gaites "Noega de Xixón", el Grupo de Coros y Dances del Real Grupo de Cultura Covadonga, el Grupo Folclóricu "La alegría" o la Andecha de Cultura Tradicional "Na señardá", entre otros. Una vez concluido el desfile se sucederán diferentes actividades, antes, durante y después de la comida popular en la Atalaya, como la puya'l ramu, danza prima, entrega de premios a la mejor presentación de "la comida en prau", deportes autóctonos y baile popular entre otros . La música se trasladará a la plaza Mayor para acoger la actuación de la Agrupación Artística Gijonesa (19.00 horas) y el Coro Minero de Turón (21.00 horas).



9. Feria Internacional de Muestras de Asturias



Un clásico, la Feria de Muestras de Gijón, se abre desde mañana sábado al público y continuará desarrollándose hasta el 20 de agosto. Un certamen multisectorial de sobra conocido ya que ha sabido ganarse popularidad en todo el país.



10. Feria Nacional de Artesanía Creativa



A partir de hoy y hasta el día quince el Sindicato de Artesanos de Asturias organiza la 22.º edición de la Feria Nacional de Artesanía Creativa. Un encuentro que supone un homenaje a los productos hechos a mano, únicos, de la tierra. La feria cuenta con treinta expositores venidos desde diferentes regiones y se ubicará en el Campo Valdés (junto a la iglesia de San Pedro), con un horario de mañana y tarde. Además está prevista la realización de talleres en vivo participativos, demostraciones y otras actividades.



11. Para niños y no tan niños



Los más pequeños podrán darle la vuelta a los cuentos clásicos, con el bosque de los niños "Castillos, dragones, princesas? y alguna bruja" de David Acera, una sesión que invita a los niños a cambiar los personajes prototípicos de los cuentos, celebrada en el entorno, también de cuento del Jardín Botánico Atlántico, mañana sábado, a las 18.00 horas. Otra propuesta para los niños la ofrece la compañía Ververemos Teatro Profesional. Al aire libre, en una finca de Cabueñes (camín de Teyón 806), el domingo 6 de agosto habrá un cuentacuentos: "Saltarella", a las 18.00 horas.



12. En directo desde Italia



Las actuaciones gratuitas de este fin de semana incluyen, también, la música de Vinicio Capossela, mañana sábado, en la plaza Mayor, a las 21.00 horas.



13. Sueños de magia



En el Rinconín, frente a la escalera 20 del Muro de San Lorenzo, en una carpa que parece de circo, desde hoy y hasta el 20 de agosto "Los Ilusionistas" desarrollarán sus espectaculares números de magia, escapismo y sueños. Todos en manos de "El Maestro", "La Encantadora", "El Escapista" y "El Futurista".

14. Romerías



Y para que nada falte, las parroquias gijonesas de Fano, Roces, Deva y Carbaínos (Cenero), también celebran sus fiestas grandes este fin de semana. Todo un fin de semana de verbenas, juegos infantiles, carreras populares y torneos deportivos. Así que el que sature de entorno urbano puede salir a la zona rural a divertirse.