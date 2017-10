El apocalipsis ronda la Tierra en "Geostorm"

El gigante de Altzo es un personaje real del País Vasco del siglo XIX. Su historia inspira Handia, un drama dirigido por Aitor Arregi y Jon Garaño que ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián. Los creadores de la aclamada "Loreak" han hecho una obra muy distinta, ambientada en el siglo XIX, con un gigante, mucha figuración, batallas, caballos... "Nos apetecía meter en la película el mito, pero también dábamos vueltas a cómo nos enfrentamos a los cambios y cómo gestionamos el hecho de que algunos sean imparables; el gigante es un símbolo de esto porque, aunque él querría dejar de crecer, no puede", explicó Arregi en el citado certamen. "Handia" cuenta también la relación de dos hermanos que se complementan en esta historia "como un yin y un yan", apuntaba Garaño, porque "uno quiere cambiar y romper con todo y no lo consigue y el otro, que no quiere que nada cambie, es quien sufre las transformaciones".