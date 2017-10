La fascinante historia de un gigante vasco en "Handia"

Guionista de Soldado universal, Stargate, Godzilla e Independence Day, Dean Devlin es el guionista de cabecera del realizador alemán Roland Emmerich, especializado en destruir el planeta en la pantalla grande sin escatimar esfuerzos. Devlin debuta en la dirección con Geostorm para contar otra historia en la que las catástrofes también son las "protagonisas", y que ponen a los encargados de efectos especiales a trabajar a destajo para hacer lo más realista posible los desastres naturales. El guión plantea un futuro en el que los líderes mundiales se alían para construir entre todos un complejo y sofisticado entramado de satélites que controlen el clima global y garanticen la seguridad de la raza humana.

Por desgracia, un sabotaje convierte ese recurso tecnológico en el peor enemigo del planeta y un diseñador de satélites ( Gerald Butler) viajará al espacio con su hermano ( Jim Sturgess) para arreglar el entuerto, al tiempo que en Washington se está fraguando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos ( Andy García) bajo las siniestras ideas de Ed Harris. Las relaciones de los hermanos son bastante conflictivas, lo que garantiza un drama fraternal mientras se lucha por la salvación del planeta de una tormenta artificial que puede arrasar con la vida humana.

La propia realización de la película sufrió todo tipo de contratiempos. Estaba previsto su estreno para marzo de 2016 pero se retrasó a octubre, luego a enero de este año. Y no es hasta ahora que ve la luz pública, lo que hace inevitables la sospecha de que algo no funcionó desde el principio. De hecho, terminado el rodaje se reclutó a Danny Cannon ("Juez Dredd") para filmar material nuevo durante diez días con un presupuesto de 15 millones de dólares, al parecer porque Devlin ya no estaba disponible para hacerlo por problemas de agenda. Lo que afirman los medios especializados es que los pases de prueba del primer montaje fueron negativos, por lo que se recurrió al productor Jerry Bruckheimer ("Piratas del Caribe") para dar un giro al proyecto. La guionista Laeta Kalogridis ("Shutter Island") se encargó de reescribir parte de la película, que, además, sustituyó a Katheryn Winnick por otra actriz.